Emily Ratajkowski en débardeur moulant dans la rue : la réaction sexiste d’un passant choque !

À New York, où les rues sont peuplées de visages anonymes et de bruits incessants, une scène surprenante s’est déroulée le 20 août dernier. Une scène qui a soulevé un tollé sur TikTok. Ce jour-là, la mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski a été confrontée à une remarque sexiste en pleine rue, alors qu’elle se promenait simplement dans la ville avec son chien.

Emily Ratajkowski trop dénudée au goût d’un passant

EmRata arpentait les rues de New York, parée d’un ensemble casual : un pantalon noir fluide, de grosses lunettes de soleil et un débardeur gris moulant. Une tenue somme toute banale pour une chaude journée d’été, mais apparemment, cela a suffi pour déclencher la fureur d’un passant. Alors qu’elle traversait la rue, ce dernier lui a lancé : « Meuf, mets une chemise ! ». Une interjection qui aurait pu passer inaperçue si elle n’avait pas été dirigée contre une femme à la notoriété internationale, et surtout si elle ne révélait pas une réalité bien plus sombre : celle du sexisme quotidien que les femmes subissent, qu’elles soient célèbres ou non.

Fidèle à elle-même, Emily Ratajkowski n’a pas cédé à l’agressivité gratuite de ce passant. Plutôt que de s’arrêter ou de réagir, elle a choisi de continuer à marcher, indifférente, comme la reine qu’elle est. Cette attitude reflète un message puissant : celui de ne pas donner d’importance aux remarques sexistes et de ne pas laisser les injonctions masculines dicter sa conduite ou sa tenue.

Mais Emily n’en est pas restée là. Elle a partagé cette mésaventure sur TikTok, une plateforme où elle compte des millions d’abonné.e.s, avec une légende des plus éloquentes : « Attendez : un homme vient de me dire de mettre une chemise ». Sa vidéo a rapidement fait le tour de TikTok et de certains médias, provoquant des réactions en chaîne.

La liberté vestimentaire, un des combats des femmes

Sur TikTok, la vidéo d’EmRata a déclenché une avalanche de commentaires. Des centaines de personnes ont exprimé leur indignation face à la remarque sexiste qu’elle a subie. « C’est incroyable qu’en 2024, les femmes doivent encore entendre ce genre de choses », a par exemple commenté une internaute, résumant parfaitement le sentiment général. D’autres ont salué la façon dont EmRata a géré la situation : « Marcher la tête haute et rester fidèle à soi-même, voilà la vraie victoire », a écrit une autre utilisatrice.

Cette situation a mis en lumière un problème plus large : celui du contrôle que certaines personnes, en particulier des hommes, essaient d’exercer sur les corps des femmes. Ce n’est pas une histoire nouvelle, bien sûr, mais chaque fois qu’un incident comme celui-ci se produit, il rappelle cruellement que les mentalités ont encore un long chemin à parcourir. Au-delà de l’incident en lui-même, la question qui se pose est en effet celle du droit des femmes à s’habiller comme elles l’entendent dans l’espace public. Pourquoi une femme devrait-elle se justifier ou subir des remarques désobligeantes/sexistes/misogynes pour le simple fait de porter un débardeur décolleté en pleine canicule ? Dans une société où la liberté individuelle est prônée, il est paradoxal de constater que certaines personnes s’arrogent encore le droit de dicter la tenue vestimentaire des autres.

Stop au sexisme ordinaire !

Emily Ratajkowski est depuis longtemps une figure de proue du mouvement pour l’émancipation des femmes. Elle a souvent utilisé ses réseaux sociaux (Instagram, TikTok) pour défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, et promouvoir l’égalité des genres. Sa réaction face à cet incident est ainsi une extension naturelle de ses convictions. En choisissant de partager cet épisode avec ses millions de followers, elle a une fois de plus mis en lumière l’absurdité des injonctions sexistes et l’importance de lutter contre elles.

L’incident qu’a vécu EmRata est en effet loin d’être un cas isolé. Chaque jour, des femmes à travers le monde subissent des commentaires similaires, voire pire, simplement parce qu’elles choisissent de s’habiller d’une certaine manière. Ce type de comportement est le reflet d’une société qui, malgré des avancées notables, continue de limiter la liberté des femmes à travers des normes vestimentaires imposées.

Des voix comme celle d’Emily Ratajkowski sont alors essentielles pour faire avancer les mentalités. En refusant de se laisser intimider, en continuant de marcher la tête haute et en partageant son expérience sur TikTok, EmRata montre en quelque sorte la voie à d’autres femmes. Car si le sexisme est encore présent, il est également de plus en plus contesté, grâce à des figures publiques qui n’hésitent pas à utiliser leur influence pour dénoncer l’inacceptable. Le soutien massif qu’Emily a reçu suite à cet incident montre d’ailleurs que les temps changent. Les réseaux sociaux, souvent critiqués pour leurs aspects négatifs, peuvent aussi être un puissant outil de solidarité/sororité.

L’incident vécu par Emily Ratajkowski n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des défis que les femmes doivent encore relever au quotidien. C’est aussi un rappel que chaque acte de résistance, aussi petit soit-il, compte. En continuant de marcher avec assurance après avoir reçu cette remarque sexiste, EmRata a non seulement affirmé son propre pouvoir, mais elle a aussi inspiré d’autres femmes à faire de même. Parce qu’au final, la liberté de s’habiller comme on le souhaite est un droit fondamental, et personne n’a le pouvoir de l’ôter, pas même un passant en colère dans une rue animée de New York !