Emily Ratajkowski, 34 ans : en Italie, son mini maillot affole la Toile

En vacances en Italie cet été 2025, Emily Ratajkowski captive une nouvelle fois ses fans en affichant un mini maillot de bain qui fait sensation. Entre paysages méditerranéens et style sexy, la mannequin, actrice et auteure américaine en impose.

Un micro bikini aux accents sauvages

Sur Instagram, Emily Ratajkowski partage des clichés où elle porte un maillot de bain ultra échancré à l’imprimé léopard, mettant en avant sa silhouette. Un choix résolument affirmé qui fait vibrer ses 29 millions d’abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata)

Dolce Vita en famille et moments complices

Accompagnée de son fils Sly, âgé d’environ 3 ans et demi, la star savoure la douceur de la côte amalfitaine entre balades et baignades. Des vidéos montrent Emily en train de plonger en mer, exprimant liberté et joie de vivre, tandis que ses fans multiplient les likes et commentaires admiratifs.

Entre féminité libre et engagement féministe

Au-delà de ses apparitions glamour, Emily Ratajkowski incarne une figure féministe engagée. Créatrice de la marque « Inamorata Swimwear », elle défend la liberté de choisir comment exprimer son corps et sa sensualité. Son rapport au corps a évolué, notamment avec la maternité et l’écriture, faisant d’elle une ambassadrice moderne de l’empowerment.

Emily Ratajkowski, maître de son image et de son corps, continue ainsi de bousculer les codes de la beauté et de la féminité, tout en profitant pleinement de la Dolce Vita italienne.