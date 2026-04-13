« C’est un nouveau tatouage ? » : Emma Roberts apparaît dans un look en dentelle qui fait réagir

Fabienne Ba.
@emmaroberts / Instagram

L’actrice et productrice américaine Emma Roberts s’est distinguée avec une tenue en dentelle remarquée lors du Revolve Festival 2026, organisé en marge de Coachella (festival du 10 au 19 avril 2026). Des photos partagées de l’événement ont également mis en lumière un tatouage visible sur le haut de sa cuisse, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Une tenue en dentelle remarquée lors du Revolve Festival

Présente au Revolve Festival le 11 avril 2026 à Indio, Emma Roberts a opté pour une silhouette intégrant de la dentelle, matière régulièrement associée à une esthétique élégante et délicate. Son look comprenait notamment un short en soie agrémenté de finitions contrastantes, créant un jeu de textures subtil. L’ensemble était associé à une veste sombre, des lunettes de soleil oversize et des bottines, contribuant à une silhouette équilibrée entre sophistication et décontraction. L’événement, organisé à proximité du festival Coachella, constitue chaque année un rendez-vous important pour les personnalités publiques et les professionnels de la mode.

Un tatouage visible qui suscite des réactions

Les images de l’événement ont également attiré l’attention pour un détail précis : un tatouage visible sur la partie supérieure de la cuisse d’Emma Roberts. Selon les informations disponibles, ce tatouage comporte l’inscription « hold me » (tenez-moi) réalisée dans une typographie fine. La visibilité de ce détail a suscité des commentaires en ligne, certains internautes s’interrogeant sur son apparition ou sur le fait qu’il soit rarement visible lors d’événements publics. Emma Roberts possède plusieurs tatouages connus, dont certains sont discrets et apparaissent uniquement selon les tenues choisies.

Un rendez-vous mode incontournable autour de Coachella

Le Revolve Festival rassemble chaque année des personnalités issues du cinéma, de la musique et de la création de contenus. Organisé pendant le week-end de Coachella, l’événement met en avant différentes inspirations stylistiques largement relayées sur les réseaux sociaux. Au fil des éditions, Emma Roberts y a présenté plusieurs silhouettes reflétant l’évolution des tendances observées lors des festivals printaniers. La visibilité médiatique de ces événements contribue à diffuser certaines inspirations mode auprès d’un large public international.

Avec cette tenue en dentelle dévoilée lors du Revolve Festival 2026, Emma Roberts confirme ainsi son intérêt pour des silhouettes élégantes adaptées au contexte festivalier. Cette apparition s’inscrit dans la continuité des inspirations stylistiques observées autour de Coachella, où les choix vestimentaires participent à nourrir les tendances de la saison.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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