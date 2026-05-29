Sur le tapis rouge, Camila Mendes rayonne dans une robe fluide

L’actrice et productrice américaine Camila Mendes a marqué les esprits lors de l’avant-première londonienne du film « Masters of the Universe ». Révélée par la série télévisée américaine « Riverdale », elle a choisi une création misant sur le minimalisme et la légèreté. Une apparition saluée par les internautes pour « son raffinement et sa sobriété ».
Une robe blanche tout en légèreté
La pièce maîtresse du look de Camila Mendes est une robe en soie blanche, à l’allure aérienne. Le modèle se distingue par une encolure plongeante associée à un dos ouvert, un élément noué à la taille comme à la base du décolleté, et un bas vaporeux fendu sur le devant. L’ensemble respire la fluidité et la simplicité.
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Des accessoires et une mise en beauté chic
Pour accompagner cette tenue, Camila Mendes a opté pour des sandales à talons de la marque Femme LA et un collier « sunset » en perle signé Retrofête. Côté mise en beauté, l’artiste Alex Babsky a privilégié des sourcils marqués, un regard souligné et une bouche rosée discrète. Détail remarqué : des lentilles bleues, clin d’œil à Teela, le personnage qu’elle incarne dans le film « Masters of the Universe ». Sa coiffure, un carré ondulé avec une raie sur le côté, a été réalisée par le coiffeur Christian Wood, l’ensemble du look étant supervisé par la styliste Molly Dickson.
Cette apparition s’inscrit dans la promotion de « Masters of the Universe », adaptation de la série animée du même nom, attendue en salles le 5 juin. Avec ce choix mode, Camila Mendes confirme ainsi son goût pour une élégance maîtrisée, où la légèreté des matières et la justesse des accessoires priment sur l’effet « démonstratif ».