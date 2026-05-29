Sur le tapis rouge, Camila Mendes rayonne dans une robe fluide

Léa Michel
@camimendes / Instagram

L’actrice et productrice américaine Camila Mendes a marqué les esprits lors de l’avant-première londonienne du film « Masters of the Universe ». Révélée par la série télévisée américaine « Riverdale », elle a choisi une création misant sur le minimalisme et la légèreté. Une apparition saluée par les internautes pour « son raffinement et sa sobriété ».

Une robe blanche tout en légèreté

La pièce maîtresse du look de Camila Mendes est une robe en soie blanche, à l’allure aérienne. Le modèle se distingue par une encolure plongeante associée à un dos ouvert, un élément noué à la taille comme à la base du décolleté, et un bas vaporeux fendu sur le devant. L’ensemble respire la fluidité et la simplicité.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by camila mendes (@camimendes)

Des accessoires et une mise en beauté chic

Pour accompagner cette tenue, Camila Mendes a opté pour des sandales à talons de la marque Femme LA et un collier « sunset » en perle signé Retrofête. Côté mise en beauté, l’artiste Alex Babsky a privilégié des sourcils marqués, un regard souligné et une bouche rosée discrète. Détail remarqué : des lentilles bleues, clin d’œil à Teela, le personnage qu’elle incarne dans le film « Masters of the Universe ». Sa coiffure, un carré ondulé avec une raie sur le côté, a été réalisée par le coiffeur Christian Wood, l’ensemble du look étant supervisé par la styliste Molly Dickson.

Cette apparition s’inscrit dans la promotion de « Masters of the Universe », adaptation de la série animée du même nom, attendue en salles le 5 juin. Avec ce choix mode, Camila Mendes confirme ainsi son goût pour une élégance maîtrisée, où la légèreté des matières et la justesse des accessoires priment sur l’effet « démonstratif ».

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Cette tenue portée par l’actrice Megan Stalter divise les internautes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cette tenue portée par l’actrice Megan Stalter divise les internautes

Aux American Music Awards (AMAs 2026), l'humoriste, actrice et chanteuse américaine Megan Stalter a une nouvelle fois détourné...

Dans un look noir « gothique », Karol G fait sensation sur le tapis rouge

Aux American Music Awards 2026 (AMAs), la chanteuse colombienne de latin trap et de reggaeton Karol G a...

« Un naturel qui fascine » : à 50 ans, Ali Larter rayonne sans maquillage

L'actrice et productrice américaine Ali Larter affiche plus que jamais sa beauté "au naturel". Pour le Memorial Day...

« Une icône intemporelle » : à 59 ans, Salma Hayek séduit dans un look rétro

L'actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek prouve que l'élégance n'a pas d'âge. Sur la Côte d'Azur, elle...

La chanteuse Olivia Rodrigo dénonce les critiques sur sa robe babydoll

Visée par des critiques sur la robe babydoll portée sur scène, l'auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine Olivia Rodrigo...

Cette robe scintillante portée par Hilary Duff fascine les fans

Vingt et un ans après sa dernière apparition, l'actrice et auteure-compositrice-interprète américaine Hilary Duff a fait un retour...