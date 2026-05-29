Cette tenue portée par l’actrice Megan Stalter divise les internautes

Aux American Music Awards (AMAs 2026), l’humoriste, actrice et chanteuse américaine Megan Stalter a une nouvelle fois détourné les codes du tapis rouge avec sa tenue. Son look fait depuis beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Un « haut » fait de cheveux

Lors de la 52e cérémonie des American Music Awards, à Las Vegas, Megan Stalter a opté pour un parti pris « radical ». Plutôt qu’une tenue de soirée, Megan Stalter s’est présentée sans véritable haut, ses très longs cheveux noirs ramenés vers l’avant pour couvrir le buste, le dos à découvert. L’illusion était savamment orchestrée : sur les clichés en gros plan, lorsque sa chevelure bougeait, on devinait qu’elle portait en réalité des caches, écartant l’idée d’une nudité totale.

Pour le reste, Megan Stalter a misé sur un jean et des bottes noires à bout carré, des sourcils redessinés très fins et un maquillage des yeux appuyé. Une coiffure, signée Clayton Hawkins, qui devenait à elle seule la pièce maîtresse de la tenue.

Un numéro comique avec Paul W. Downs

Ce look était surtout un gag, pensé à deux. Megan Stalter était accompagnée de son ami et partenaire de la série télévisée américaine de comédie dramatique « Hacks », Paul W. Downs, venu peaufiner la mise en scène en brossant ses cheveux sur le tapis à l’aide d’une brosse pailletée. Le duo, chargé de remettre le prix du meilleur album rock alternatif, s’est présenté en faux groupe punk, multipliant les blagues.

Tous deux portaient des perruques, des jeans assortis et, clin d’œil ultime, des boucles de ceinture ornées du visage de l’autre. Interrogés sur leur éventuel « cosplay », ils ont juré qu’il s’agissait là de leur « tenue de tous les jours », Megan Stalter lançant avec ironie : « Qui imite-t-on ? Deux beaux mannequins qui font de la musique ? ».

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Une habituée des tapis rouges « décalés »

Ce n’est pas la première fois que Megan Stalter joue avec les codes. En janvier, aux Critics’ Choice Awards, elle s’était associée à Paul W. Downs pour reproduire à l’identique le look orange devenu viral de Kylie Jenner et Timothée Chalamet à la première de Marty Supreme. Quelques mois plus tôt, aux Emmys 2025, elle avait aussi fait sensation en bravant le dress code en jean et tee-shirt. Autant de pieds de nez affirmés à l’industrie de la mode, qui ont fait de Megan Stalter une habituée des apparitions les plus commentées de chaque cérémonie.

Une tenue qui divise

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont salué l’audace et l’humour du duo, multipliant les commentaires admiratifs sur sa coiffure et réclamant même une tournée commune. Toutefois, là où certains y voient « une bouffée de liberté » et « un humour rafraîchissant » face au sérieux des tapis rouges, d’autres dénoncent une volonté de « faire le buzz ». Une polarisation que Megan Stalter, fidèle à son personnage, semble assumer pleinement.

Reste qu’au-delà des réactions et des débats, le corps ou l’apparence d’une femme – comme de quiconque – n’ont pas à être soumis aux jugements. Chacun s’habille comme il le souhaite, s’exprime comme il l’entend et fait « le show » à sa manière.

Avec son « haut » de cheveux et son numéro complice avec Paul W. Downs, Megan Stalter a ainsi réussi son pari : monopoliser les conversations et continuer de brouiller la frontière entre mode et comédie. Une chose est sûre : à chaque tapis rouge, elle impose son grain de folie – et refuse catégoriquement de se fondre dans le décor.