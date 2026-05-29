« Être trop mince n’est pas sain » : Sharon Stone fait passer un message qui interpelle

L’actrice et productrice de cinéma américaine Sharon Stone refuse les diktats de la minceur et de la « jeunesse éternelle ». Dans une interview à cœur ouvert, elle partage sa vision du corps, de l’âge – avec une franchise qui interpelle sur les réseaux sociaux.

Sharon Stone refuse les injonctions à la minceur

Après une apparition remarquée au Festival de Cannes, Sharon Stone s’est confiée dans les pages du magazine Vogue avec une sincérité rare. Depuis sa maison de Beverly Hills, l’inoubliable interprète de Catherine Tramell dans « Basic Instinct » revient sur sa manière de prendre soin de son corps et de son esprit. Loin des « recettes minces miracles », elle livre une philosophie de vie construite au fil des années. Et c’est notamment sur la pression du corps mince que le propos de Sharon Stone prend toute sa force.

Alors que les traitements amincissants connaissent une popularité grandissante à Hollywood, elle ne mâche pas ses mots. « Désolée, mais être en sous-poids n’est pas bien, ce n’est pas sain », affirme-t-elle sans détour. Celle qui dit avoir grandi dans une industrie où on ne lui a jamais répété qu’elle était « bien comme elle était » défend aujourd’hui les silhouettes heureuses et vivantes : celles d’une femme épanouie qui profite de la vie et partage volontiers un bon repas. Un message à contre-courant des injonctions ambiantes.

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Une approche qui unit le corps et l’esprit

Réduire son hygiène de vie au seul physique serait passer à côté de l’essentiel. Pour Sharon Stone, le corps et l’esprit ne se dissocient jamais. L’actrice lit des textes bouddhistes, médite en mouvement et combine yoga, respiration et chorégraphie au gré de son humeur du jour. Cette approche globale, où le bien-être mental compte autant que la forme physique, illustre une conception du soin de soi bien plus large que la simple apparence. Une vision qui privilégie l’équilibre intérieur à la performance esthétique.

Son regard sur les rides et la chirurgie

La quête de la « jeunesse éternelle » ne trouve pas non plus grâce à ses yeux. Plutôt que d’enchaîner les retouches, Sharon Stone invite chacune à s’interroger sincèrement. « Pourquoi suis-je en guerre avec moi-même ? Est-ce quelque chose que je peux réparer chirurgicalement, ou quelque chose sur lequel je dois m’interroger intimement ? », résume-t-elle. Une manière de replacer le rapport à l’âge sur le terrain de l’acceptation de soi, loin de la pression à la perfection que connaît bien l’industrie du cinéma.

Une survivante qui n’a jamais cessé de créer

En 2001, à 43 ans, un grave accident vasculaire cérébral l’a éloignée des plateaux pendant des années – dans un milieu qui pardonne rarement les absences, surtout aux femmes. Sharon Stone n’a toutefois jamais cessé de créer, partageant aujourd’hui sa vie entre le cinéma, l’écriture et la peinture, une discipline pour laquelle elle est désormais saluée par la critique. Son moteur reste intact : travailler, coûte que coûte. Et lorsqu’elle évoque cette photo devenue iconique, bras levé sur le tapis rouge cannois quelques mois après son AVC, un seul mot lui revient avec émotion : survivante.

Sharon Stone propose ainsi une véritable philosophie de l’acceptation de soi, à rebours des diktats de la minceur et de la « jeunesse éternelle ». En défendant les « corps pleins et vivants », en unissant le physique et le mental, elle rappelle que prendre soin de soi ne signifie pas se faire la guerre. Un message précieux, porté par une femme qui se définit elle-même, avant tout, comme une survivante.