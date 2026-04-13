À 56 ans, l’actrice Cate Blanchett impressionne dans une robe audacieusement découpée

L’actrice australo-américaine Cate Blanchett a marqué les esprits avec une robe découpée particulièrement remarquée lors des Olivier Awards 2026 à Londres. Elle confirme une nouvelle fois son sens du style, mêlant sophistication classique et audace contemporaine.

Une robe découpée remarquée aux Olivier Awards 2026

Cate Blanchett a assisté à la 50e cérémonie des Olivier Awards, organisée le 12 avril 2026 au Royal Albert Hall de Londres, dans une robe issue de la collection automne 2026 de Lanvin. La pièce se distinguait par des découpes graphiques au niveau du buste, créant un effet visuel structuré. Le design associait un tissu sombre à des détails sophistiqués, notamment un jeu de volumes au niveau des manches et une silhouette fluide qui soulignait l’élégance de la tenue.

Une fente haute au niveau de la jambe complétait la composition, renforçant le caractère affirmé de l’ensemble. Les découpes géométriques, bordées d’éléments scintillants, apportaient un contraste subtil entre minimalisme et sophistication, signature récurrente des créations présentées lors d’événements majeurs du calendrier culturel britannique.

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Une silhouette fidèle à son élégance signature

Au fil de sa carrière, Cate Blanchett s’est imposée comme une figure majeure du style sur tapis rouge. Lauréate de deux Oscars, l’actrice est régulièrement saluée pour ses choix vestimentaires mêlant innovation et élégance classique. Sa collaboration avec des maisons de mode reconnues contribue à renforcer son image d’icône de style. La robe portée lors des Olivier Awards s’inscrivait dans cette continuité, illustrant un équilibre entre créativité contemporaine et sophistication intemporelle.

Les Olivier Awards, un rendez-vous majeur de la scène culturelle

Les Olivier Awards récompensent chaque année les productions et artistes du théâtre britannique. Organisée au Royal Albert Hall, la cérémonie constitue également un moment important pour l’expression stylistique des personnalités invitées. La présence de Cate Blanchett à cet événement reflète son lien étroit avec le monde du théâtre, en complément de sa carrière cinématographique internationale. Les tapis rouges de ce type de cérémonie offrent régulièrement une vitrine aux créations de maisons de couture, contribuant à définir certaines tendances formelles observées dans la mode événementielle.

Une esthétique qui conjugue modernité et intemporalité

La robe découpée portée par Cate Blanchett ce soir-là illustre finalement une tendance où les silhouettes classiques sont revisitées à travers des détails contemporains. Les découpes stratégiques et les jeux de texture permettent de renouveler l’approche des tenues de soirée, tout en conservant une base élégante. Ce type de création s’inscrit dans une évolution plus large des codes du tapis rouge, où l’innovation stylistique s’exprime par la structure du vêtement plutôt que par l’exubérance décorative.

Avec cette robe audacieusement découpée signée Lanvin, Cate Blanchett confirme ainsi son statut d’icône de style capable d’allier élégance classique et créativité contemporaine. Cette apparition témoigne d’une approche où la coupe et les détails structuraux deviennent des éléments clés de l’expression stylistique, dans un dialogue constant entre tradition et modernité.