« Mon corps m’appartient » : cette mannequin revient sur son rapport à la chirurgie esthétique

Julia P.
@courtneyastodden / Instagram

En se faisant opérer pour « réduire une partie de sa silhouette », la personnalité américaine Courtney Stodden dit « reprendre le contrôle de son corps ». Une décision intime, qu’elle relie à un passé marqué tristement par un mariage alors qu’elle n’avait que 16 ans.

« Mon corps m’appartient »

Selon TMZ, Courtney Stodden a subi une réduction mammaire dans le cabinet du chirurgien Stuart Linder, à Beverly Hills. Plutôt qu’un retrait complet, il s’agissait de remplacer ses implants par des modèles plus petits. Surtout, l’annonce de l’intervention a été faite le jour précis du 15e anniversaire de son mariage, lui conférant une forte valeur symbolique.

Car au-delà de l’esthétique, c’est bien une réappropriation que revendique Courtney Stodden. « Pour la première fois de ma vie, mon corps a l’impression de m’appartenir, au lieu d’appartenir au public qui l’a consommé avant même que je devienne une femme », a-t-elle expliqué sur Instagram. Elle explique avoir posé ses premiers implants à 18 ans, comme pour se prouver à elle-même qu’elle était une femme – un choix qui, à l’époque, ne lui appartenait pas vraiment.

Le poids d’un mariage à 16 ans

Cette prise de parole est indissociable de son parcours. En 2011, à seulement 16 ans, Courtney Stodden a épousé l’acteur américain Doug Hutchison, de 35 ans son aîné, une union qui avait alors suscité – à juste titre – l’indignation. Le couple s’est séparé en 2018, avant de divorcer en 2020. Devenue une voix contre les mariages d’enfants, Courtney Stodden refuse aujourd’hui toute forme de romantisation. « Une enfant mariée, ce n’est pas une histoire d’amour. C’est une enfant qui survit, au vu et au su de tous, à un traumatisme d’adulte », a-t-elle affirmé sur Instagram.

L’opération répond aussi à des raisons concrètes : des implants plus petits seront, selon elle, « plus sains pour son corps », en particulier pour son dos. Avec son humour caractéristique, Courtney Stodden a ainsi résumé son état d’esprit : « un torse plus menue, plus de paix ». Face aux quelques internautes qui ont désapprouvé son choix, elle a rappelé une évidence : il s’agit de son corps, et de sa seule décision.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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