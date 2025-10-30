Enceinte, cette mannequin met en avant son ventre avec élégance

La mannequin américaine Sofia Richie Grainge a récemment fait sensation lors de l’événement Vogue World à Los Angeles en affichant fièrement son babybump pour la première fois en public depuis l’annonce de sa deuxième grossesse. Rayonnante, elle s’est distinguée par une silhouette minimaliste mais chic, incarnant avec aisance la maternité dite moderne.

Un look chic et épuré

Pour l’occasion, la jeune maman a choisi un long manteau bleu marine signé Tommy Hilfiger, drapé à même la peau et entrouvert sur son ventre arrondi. Ce choix mode mettait en valeur sa silhouette de femme enceinte avec une élégance désarmante. Elle a assorti ce manteau à un jean droit bien coupé, des escarpins noirs et des accessoires raffinés tels qu’une minaudière satinée et de fines boucles d’oreilles en diamants, signant ainsi un ensemble à la fois sobre et luxueux, à l’image de l’esthétique « quiet luxury » dont elle est devenue une ambassadrice stylée.​

Une maternité affichée fièrement et avec style

La mannequin américaine Sofia Richie a annoncé sa grossesse sur Instagram le 16 octobre, partageant des photos qui associaient confort et modernité, notamment avec des pièces de sa marque SRG Atelier, mêlant imprimés rétro et coupes contemporaines. Son approche de la maternité se veut une nouvelle scène d’expression de son élégance minimaliste, prouvant que la grossesse peut s’accorder avec un style affirmé.​

Avec cette apparition remarquée, Sofia Richie Grainge confirme son statut d’icône de mode capable de transformer chaque étape de sa vie en déclaration de style. En alliant simplicité, raffinement et authenticité, la mannequin redéfinit l’image de la femme enceinte dans l’univers de la mode.