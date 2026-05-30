Entre dentelle et imprimé léopard, l’actrice Bella Thorne fait une apparition remarquée

Julia P.
@bellathorne / Instagram

L’actrice américaine Bella Thorne s’illustre une nouvelle fois par son sens du style. Elle a partagé une série de clichés sur son compte Instagram, dans une tenue mêlant dentelle et motif animalier.

Un jeu de matières entre dentelle et léopard

Pour cette apparition, Bella Thorne a opté pour une robe en dentelle noire, qu’elle a associée à un manteau à imprimé léopard. Le contraste entre la finesse de la maille et le motif animalier donne à l’ensemble une tonalité résolument rock. La coupe ajustée de la robe et la veste portée par-dessus structurent l’allure et apportent du caractère à une composition pensée pour une ambiance de soirée.

Une mise en beauté en accord avec la tenue

Côté coiffure, Bella Thorne a laissé ses longs cheveux auburn retomber en ondulations souples, ce qui apporte du mouvement à l’image. Son maquillage suit la même ligne : un regard charbonneux, un teint lumineux et des lèvres brillantes complètent son look. L’harmonie entre coiffure, maquillage et vêtements traduit une réelle cohérence stylistique.

 

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Un style fidèle à son image

Selon le média Mandatory, qui a relayé l’information, la série de photos a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Fidèle à elle-même, Bella Thorne continue d’afficher un style personnel et sans détour, devenu une composante de son image publique au fil des années. Cette nouvelle parution s’inscrit dans la continuité de ses choix vestimentaires habituels.

À travers cette apparition, Bella Thorne réaffirme une approche de la mode fondée sur le contraste et l’audace. Entre dentelle et imprimé léopard, elle signe un look porté avec assurance, qui illustre sa façon de jouer avec les codes vestimentaires. Une démonstration de style susceptible d’inspirer ses abonnés.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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