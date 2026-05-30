« J’accepte maintenant mon apparence » : à 52 ans, Victoria Beckham se confie

La styliste et femme d’affaires britannique Victoria Beckham s’est livrée avec franchise sur son rapport à l’image et au vieillissement dans une récente interview accordée à The Times. Elle explique qu’elle apprend enfin à accepter son apparence après des années de doutes et de complexes.

Victoria Beckham évoque des années de mal-être face à son image

Connue depuis les années 1990 grâce au groupe Spice Girls, Victoria Beckham a longtemps évolué sous le regard constant du public et des médias. Dans cet entretien récent, elle reconnaît avoir passé une grande partie de sa vie à ne pas aimer son apparence.

Elle explique notamment avoir souvent ressenti une pression liée à l’image, notamment durant les années où elle était omniprésente dans la presse people. Avec le recul, elle affirme toutefois avoir développé un lien plus apaisé avec elle-même. Aujourd’hui, Victoria Beckham dit davantage accepter qui elle est, sans chercher à répondre aux attentes extérieures. Une évolution personnelle qu’elle associe notamment à l’âge et à l’expérience.

« Je peux désormais contrôler le récit »

Dans cette interview, Victoria Beckham explique que le temps lui a permis « de moins se soucier du regard des autres ». Elle affirme désormais « pouvoir contrôler le récit » autour de son image, une manière pour elle de reprendre la main sur la perception publique qui l’a longtemps accompagnée.

Cette prise de distance semble également liée à sa maturité personnelle et professionnelle. Depuis plusieurs années, Victoria Beckham s’est imposée dans l’univers de la mode avec sa propre marque, construisant une identité éloignée de celle de la pop star qu’elle incarnait autrefois. À travers ses confidences, elle décrit « une forme d’acceptation progressive », loin des injonctions de perfection souvent imposées aux femmes médiatisées.

La santé et le bien-être au centre de son quotidien

Victoria Beckham affirme également accorder une place importante à sa santé physique et mentale. Elle explique faire davantage de sport aujourd’hui qu’à 20 ou 30 ans, estimant que « l’âge ne doit pas être perçu comme une limite ».

Elle insiste sur l’importance de se sentir bien plutôt que de rechercher une image irréaliste. Ces déclarations s’inscrivent dans une tendance plus large observée chez plusieurs personnalités publiques qui évoquent plus librement les questions liées au vieillissement, à l’acceptation de soi et à la pression esthétique.

Une mère attentive aux aspirations de ses enfants

Au cours de cette prise de parole, Victoria Beckham a aussi évoqué son rôle de mère auprès de ses quatre enfants. Elle explique « vouloir les accompagner dans leurs projets sans leur imposer de direction précise ».

Victoria Beckham avait déjà abordé ce sujet dans le podcast « Aspire with Emma Grede », où elle assurait ne pas « être une mère autoritaire ». Son objectif, selon elle, est surtout d’encourager ses enfants à développer leur propre potentiel. Cette approche reflète une volonté de transmettre confiance et liberté, loin des attentes parfois associées aux familles très exposées médiatiquement.

Une parole plus libre sur le vieillissement

Avec cette interview, Victoria Beckham rejoint les personnalités qui choisissent de parler ouvertement du vieillissement et des difficultés liées à l’image de soi. Dans une industrie souvent marquée par la recherche de jeunesse permanente, ses propos résonnent auprès de nombreuses femmes confrontées aux mêmes questionnements. Sans chercher à donner de leçons, elle partage un ressenti personnel et une évolution intime qui semble aujourd’hui lui permettre d’aborder cette nouvelle étape de sa vie avec davantage de sérénité.

Victoria Beckham affirme ainsi accepter progressivement son apparence après des années de complexes et de pression médiatique. À travers ses confidences, elle met en avant une vision plus apaisée du vieillissement, centrée sur le bien-être, la confiance en soi et l’acceptation personnelle.