Pendant dix ans, l’actrice Anne Hathaway a souffert en silence d’une maladie très invalidante

Pendant une décennie, l’actrice américaine Anne Hathaway a vécu avec un lourd secret. Elle a révélé avoir été « à moitié aveugle » durant toute sa trentaine, à cause d’une maladie handicapante restée jusqu’ici totalement privée.

« J’ai été à moitié aveugle pendant dix ans »

C’est au micro du podcast « Popcast », du New York Times, qu’Anne Hathaway a livré une confidence aussi inattendue qu’intime. « J’ai été à moitié aveugle pendant dix ans », a-t-elle confié, soit de ses 30 à ses 40 ans environ. Une épreuve qu’elle a traversée en silence, sans jamais l’évoquer publiquement, tout en continuant d’enchaîner les tournages à succès. « C’est peut-être trop d’informations », a-t-elle même prévenu, avant de se livrer.

Une cataracte précoce, « légalement aveugle » d’un œil

À l’origine de ce handicap : une cataracte précoce, qui a touché son œil gauche. Cette affection survient lorsque le cristallin de l’œil, normalement clair, s’opacifie – un phénomène le plus souvent observé à un âge dit avancé. Chez Anne Hathaway, la perte de vision est devenue telle que : « Cela a tellement affecté ma vision que j’étais pratiquement aveugle de l’œil gauche », a-t-elle expliqué.

Une opération salvatrice

Aux alentours de la quarantaine, Anne Hathaway a fini par se faire opérer – une décision qui a tout changé. « Je ne me suis pas rendu compte à quel point la situation avait empiré jusqu’à ce que je puisse enfin voir tout le spectre des couleurs », a-t-elle raconté. Anne Hathaway a aussi découvert, après coup, que sa maladie avait mis son « système nerveux » à rude épreuve, sans qu’elle en ait eu conscience. « Je me suis calmée depuis », reconnaît-elle.

« Un miracle » : la gratitude de revoir

Aujourd’hui rétablie, la star du film « Le diable s’habille en Prada » (The Devil Wears Prada) se dit profondément reconnaissante envers les progrès de la médecine. « J’apprécie ma vue, car j’ai littéralement l’impression que chaque jour, quand je me réveille et que je peux voir comme je le fais, c’est un miracle », confie-t-elle. Et d’ajouter, avec émotion : « Il y a deux générations, tout cela n’aurait pas été possible pour quelqu’un comme moi ». Une prise de conscience qui l’amène à savourer chaque instant.

En brisant le silence sur cette maladie longtemps tenue secrète, Anne Hathaway rappelle ainsi que les épreuves les plus lourdes ne se voient pas toujours. Son témoignage, à la fois intime et lumineux, célèbre une « seconde chance » – et la valeur, parfois oubliée, de simplement pouvoir voir le monde en couleurs.