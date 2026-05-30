Pendant dix ans, l’actrice Anne Hathaway a souffert en silence d’une maladie très invalidante

Fabienne Ba.
Screen du drame franco-britanno-américain « Un jour » (One Day)

Pendant une décennie, l’actrice américaine Anne Hathaway a vécu avec un lourd secret. Elle a révélé avoir été « à moitié aveugle » durant toute sa trentaine, à cause d’une maladie handicapante restée jusqu’ici totalement privée.

« J’ai été à moitié aveugle pendant dix ans »

C’est au micro du podcast « Popcast », du New York Times, qu’Anne Hathaway a livré une confidence aussi inattendue qu’intime. « J’ai été à moitié aveugle pendant dix ans », a-t-elle confié, soit de ses 30 à ses 40 ans environ. Une épreuve qu’elle a traversée en silence, sans jamais l’évoquer publiquement, tout en continuant d’enchaîner les tournages à succès. « C’est peut-être trop d’informations », a-t-elle même prévenu, avant de se livrer.

 

Une cataracte précoce, « légalement aveugle » d’un œil

À l’origine de ce handicap : une cataracte précoce, qui a touché son œil gauche. Cette affection survient lorsque le cristallin de l’œil, normalement clair, s’opacifie – un phénomène le plus souvent observé à un âge dit avancé. Chez Anne Hathaway, la perte de vision est devenue telle que : « Cela a tellement affecté ma vision que j’étais pratiquement aveugle de l’œil gauche », a-t-elle expliqué.

Une opération salvatrice

Aux alentours de la quarantaine, Anne Hathaway a fini par se faire opérer – une décision qui a tout changé. « Je ne me suis pas rendu compte à quel point la situation avait empiré jusqu’à ce que je puisse enfin voir tout le spectre des couleurs », a-t-elle raconté. Anne Hathaway a aussi découvert, après coup, que sa maladie avait mis son « système nerveux » à rude épreuve, sans qu’elle en ait eu conscience. « Je me suis calmée depuis », reconnaît-elle.

« Un miracle » : la gratitude de revoir

Aujourd’hui rétablie, la star du film « Le diable s’habille en Prada » (The Devil Wears Prada) se dit profondément reconnaissante envers les progrès de la médecine. « J’apprécie ma vue, car j’ai littéralement l’impression que chaque jour, quand je me réveille et que je peux voir comme je le fais, c’est un miracle », confie-t-elle. Et d’ajouter, avec émotion : « Il y a deux générations, tout cela n’aurait pas été possible pour quelqu’un comme moi ». Une prise de conscience qui l’amène à savourer chaque instant.

En brisant le silence sur cette maladie longtemps tenue secrète, Anne Hathaway rappelle ainsi que les épreuves les plus lourdes ne se voient pas toujours. Son témoignage, à la fois intime et lumineux, célèbre une « seconde chance » – et la valeur, parfois oubliée, de simplement pouvoir voir le monde en couleurs.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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