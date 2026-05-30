« Je ne dois rien à personne » : Paris Jackson se confie sur son lien avec son père

Fille du King of Pop, l’autrice-compositrice-interprète, actrice et mannequin américaine Paris Jackson a longtemps cru devoir tout partager de son père, Michael Jackson. Aujourd’hui, elle l’affirme sans détour : elle ne doit rien à personne.

« Je ne dois rien à personne »

Invitée du podcast Trying Not to Die de Jack Osbourne, Paris Jackson est revenue sur son rapport à la vie publique. L’aînée des trois enfants de Michael Jackson, mort en 2009, a longtemps eu le sentiment de « devoir tout partager » avec le public, persuadée que la vie qu’elle menait était un cadeau des fans de sa célèbre famille. « Cela a radicalement changé ces dernières années, parce que je ne pense pas qu’aucun de nous ne doive quoi que ce soit à qui que ce soit », a-t-elle confié. Désormais, elle refuse que la façon dont elle s’exprime paraisse « performative ».

Un lien personnel, pas parasocial

Au cœur de sa réflexion : la différence entre l’amour d’un proche et celui d’un admirateur. Pendant des années, on a attendu de Paris Jackson qu’elle publie sur les réseaux sociaux et « imite la manière dont un fan exprimerait son amour ». Or, rappelle-t-elle, elle entretenait avec son père un lien intime et personnel, et non un attachement parasocial. « J’apprends aujourd’hui que je peux avoir mon propre lien intime, et que j’ai le droit de le garder privé », explique la jeune femme, pour qui ce souvenir est devenu « le plus beau qui soit ».

Critiquée pour son silence

Paris Jackson n’a pas oublié les polémiques passées. Il lui est arrivé de faire les gros titres pour ne pas avoir publiquement souligné l’anniversaire de son père, la date de sa mort ou la fête des Pères. La jeune femme assume pleinement ce choix : elle refuse d’exprimer son amour « en copiant quelqu’un qui ne le connaissait pas ». « Parce que moi, je le connaissais. C’était mon meilleur ami », insiste-t-elle.

« Je suis dans un endroit très beau avec mon père »

Loin du regard des autres, Paris Jackson dit avoir trouvé une forme de paix. « Je suis dans un endroit très beau avec mon père, et j’adore ça ; ça ne regarde personne », affirme-t-elle, évoquant une véritable « liberté ». Une expérience qu’elle a partagée avec Jack Osbourne, fils d’Ozzy Osbourne, disparu en 2025. Tous deux membres de ce qu’ils surnomment avec humour le « club des pères défunts », ils s’accordent sur un point : seul un cercle infime de personnes a réellement connu l’homme derrière la légende. « Et ça, c’est à toi. Tu ne le dois à personne », résume Paris Jackson.

En choisissant le silence plutôt que la mise en scène, Paris Jackson revendique ainsi son droit à l’intimité, même lorsqu’on porte un nom aussi célèbre. Son message est limpide : le souvenir qu’elle garde de son père n’appartient qu’à elle – et c’est précisément ce qui le rend si précieux.