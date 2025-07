Esprit ranch sur la plage : Rita Ora en maillot et bottes à franges

Rita Ora a une nouvelle fois captivé la toile avec un look qui sent bon l’été et l’esprit western. Sur la plage, la chanteuse britannique a mixé maillot de bain et bottes à franges, imposant sa vision du style ranch sous le soleil.

Un look qui fait sensation sur Instagram

C’est sur son compte Instagram que Rita Ora a partagé ce look inattendu : un bikini à motifs, associé à des bottes western à franges noires. Ce contraste entre le maillot de bain minimaliste et l’accessoire inspiré du Far West a immédiatement séduit ses followers et les amateurs de mode. La chanteuse complète sa tenue avec une ceinture large, soulignant sa taille et ajoutant une touche de caractère à l’ensemble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RITA ORA (@ritaora)

L’esprit ranch revisité pour l’été

En pleine saison des festivals et des vacances, Rita Ora s’approprie les codes du western pour les adapter à la plage. Les bottes à franges, habituellement réservées aux looks country, s’invitent désormais sur le sable, bousculant les conventions estivales. Ce mélange inattendu témoigne de la liberté stylistique qui règne sur les réseaux sociaux et dans les festivals, où chaque détail devient une déclaration de mode.

Quand la plage devient un podium

La tendance mode « ranch sur la plage » s’inscrit dans la vague des looks hybrides qui font fureur cet été. Les festivals comme Glastonbury ou Lollapalooza deviennent de véritables vitrines de styles où se croisent influences bohèmes, vintage et western. Rita Ora, fidèle à son image de modeuse, inspire ainsi les personnes qui veulent casser les codes et affirmer leur personnalité, même en vacances.

En associant bikini et bottes à franges, Rita Ora prouve ainsi qu’il est possible de réinventer les classiques du vestiaire estival. Son look invite à oser des associations inattendues pour se démarquer sur la plage ou lors des festivals de l’été.