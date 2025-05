Eva Longoria envoûte Cannes : sa robe émeraude fait sensation sur le tapis rouge

Chaque année, le Festival de Cannes offre son lot de moments magiques et de tenues inoubliables. Le 14 mai 2025, c’est Eva Longoria qui a illuminé la Croisette. L’actrice et réalisatrice américaine a conquis le tapis rouge avec une allure de sirène moderne, vêtue d’une somptueuse robe émeraude.

Un look scintillant signé Tamara Ralph

Pour cette deuxième montée des marches, Eva Longoria a choisi une création de la styliste Elie Sabb, connue pour ses pièces haute couture élégantes et sculpturales. Le modèle, entièrement couvert de sequins émeraude, épousait parfaitement la silhouette de l’actrice.

Avec une coupe près du corps, une traîne fluide et un dos nu vertigineux, la robe sublimait à la fois l’élégance et le glamour, tout en captant magnifiquement la lumière des projecteurs. Le décolleté croisé raffiné renforçait le caractère spectaculaire de la tenue.

Une mise en beauté maîtrisée

Côté beauty look, Eva Longoria a opté pour une coiffure sobre et sophistiquée : un chignon bas tiré en arrière, laissant toute la place à la robe et à la ligne de son dos. Son maquillage lumineux, centré sur un teint glowy, un regard souligné de bruns fumés et une bouche nude, ajoutait à l’ensemble une touche de modernité. Souriante, confiante et rayonnante, elle a multiplié les poses face aux objectifs.

Victoria Beckham, coach de tapis rouge

La veille de la cérémonie d’ouverture, Eva Longoria confiait sur TMC avoir modifié sa manière de poser sur les tapis rouges, grâce à un conseil précieux de son amie Victoria Beckham. Exit la pose classique « mains sur les hanches » ! Désormais, l’actrice suit la tendance : bras détendus le long du corps et travail de la posture en fonction de la coupe de sa robe. « C’est plus moderne », expliquait-elle, ajoutant qu’elle ajuste aussi la position de ses jambes en fonction de la fente de la robe. Une attention au détail qui, une fois encore, a porté ses fruits.

Un moment fort du Festival

La projection du soir, celle du film « Mission: Impossible – The Final Reckoning », a vu aussi défiler une pléiade de stars : Tom Cruise, Pom Klementieff, Hannah Waddingham… Toutefois, la robe d’Eva Longoria, l’une des plus commentées de la soirée, a été largement saluée sur les réseaux sociaux comme dans les médias mode.

Le choix de l’émeraude, rare sur le tapis rouge, a été perçu comme un pari audacieux et réussi. Cette teinte luxueuse, symbole de renouveau et de puissance, tranchait subtilement avec le rouge du tapis, créant un effet visuel fort.

Eva Longoria prouve, une fois de plus, qu’elle maîtrise les codes du glamour avec brio. Plus qu’une simple apparition, sa montée des marches à Cannes 2025 restera l’un des temps forts stylistiques du festival. Avec sa robe émeraude à couper le souffle et son élégance naturelle, elle incarne à la perfection le charme hollywoodien… à la française.