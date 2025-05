Cristina Cordula n’a jamais été du genre à se cacher. À 60 ans, l’ex-mannequin devenue animatrice et conseillère en image continue d’imposer sa voix singulière dans le monde de la mode.

Des confidences qui brisent les tabous

Dans une vidéo partagée sur Instagram, Cristina Cordula livre un message qui fait écho chez des milliers de femmes : « J’ai 60 ans et je n’ai pas honte d’admettre que… ». Derrière cette phrase, une série de vérités simples. Cristina énumère ce qu’elle assume pleinement : son tempérament, son apparence, etc. « Je me trouve belle », « Je parle fort, et alors ? ». En quelques phrases, elle pose les bases d’un discours décomplexé, à contre-courant des injonctions imposées aux femmes, notamment après un certain âge.

Une parole libérée et utile

Ce témoignage s’inscrit dans un mouvement plus large. De nombreuses personnalités, à l’image de Pamela Anderson, Salma Hayek ou encore Ashley Graham, s’engagent à redéfinir les canons de beauté. Que ce soit en s’affichant sans maquillage, en montrant leurs rides ou en affichant pleinement leurs formes, ces femmes inspirent en refusant de se plier aux normes rigides.

Avec plus de 1,5 million d’abonnés sur Instagram, Cristina Cordula utilise sa plateforme pour transmettre des messages bien au-delà de la mode. Elle y partage des conseils stylistiques, mais aussi des rappels essentiels sur la santé de la peau.

Dans sa vidéo, Cristina Cordula rappelle ainsi qu’il n’est jamais trop tard pour s’aimer, pour changer de regard sur soi, pour s’autoriser à être bien sans se justifier. En quelques mots simples, elle réussit à briser un tabou encore tenace : celui du corps qui vieillit. Son message est clair : la beauté ne disparaît pas avec le temps.