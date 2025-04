Ex-Miss, aujourd’hui médecin : ses conseils surprenants pour « garder la ligne »

Elle a troqué l’écharpe de Miss pour la blouse blanche. Marine Lorphelin, Miss France 2013 devenue médecin, bouscule les clichés et livre ses secrets bien-être. Pas de régimes miracles ni de promesses irréalistes : juste du bon sens, une pincée de science… et beaucoup de bienveillance.

Pas besoin de « détox » : le corps sait se purifier

Marine Lorphelin tient d’abord à déconstruire une idée reçue : les cures détox seraient inutiles. Dans une interview, elle explique que « notre corps est parfaitement équipé pour éliminer les toxines naturellement ». Le foie, en sécrétant des acides biliaires, participe à la digestion et à la dégradation des substances toxiques, qui sont ensuite éliminées par les reins et les urines. « Il n’existe aucune justification scientifique à faire une détox », insiste-t-elle.

Le rôle clé de l’huile d’olive dans une cuisine saine

Marine recommande de prêter attention à l’assaisonnement de ses plats. Selon elle, « le bon équilibre alimentaire passe par le choix d’ingrédients simples et sains ». Elle privilégie particulièrement l’huile d’olive, riche en acides gras mono-insaturés bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Elle évoque également l’intérêt des huiles de noix ou de sésame pour varier les plaisirs tout en restant dans une alimentation équilibrée.

Manger équilibré sans oublier le plaisir

Marine Lorphelin conseille de rééduquer progressivement son palais pour apprendre à aimer légumes, légumineuses et céréales complètes. Elle rappelle « qu’il est tout à fait possible de manger sainement tout en se faisant plaisir ». Elle propose de multiplier les saveurs en utilisant des épices, des herbes fraîches et des huiles végétales naturelles, plutôt que de s’en remettre aux sauces industrielles souvent trop grasses ou sucrées.

Le régime méditerranéen, la recette idéale ?

Pour l’ex-Miss devenue médecin, le modèle alimentaire à suivre est sans conteste le régime méditerranéen. Cette alimentation, traditionnelle dans les pays du sud de l’Europe, combine poissons frais, fruits de mer, légumes de saison, crudités, fromage en quantité modérée et assaisonnements à base d’huile d’olive ou de noix et est approuvé par de nombreuses études. Marine souligne « qu’en plus de ses effets positifs sur la santé cardiovasculaire, ce mode d’alimentation est également bénéfique pour le cerveau ».

Au fond, les conseils de Marine Lorphelin ne sont pas si « surprenants » que cela… mais ils font du bien, car ils résonnent avec une époque qui en a marre des injonctions contradictoires. Garder la ligne ne signifie pas se fondre dans un moule unique, mais prendre soin de soi, dans sa globalité.