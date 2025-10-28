« C’est magnifique » : les internautes hallucinent devant le nouveau look de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney continue d’étonner : à l’avant-première du film « Christy », l’actrice révélée par « Euphoria » a fait sensation avec une nouvelle coupe de cheveux. Exit les longueurs glamour : place à un carré court blond, lumineux et délicatement ondulé, qui a plongé ses fans dans l’admiration. Sur les réseaux sociaux, les compliments pleuvent : « C’est magnifique », résume la majorité des commentaires devant sa transformation éclatante.

Un carré blond doux et structuré qui séduit

Au cœur de son changement, un carré court baptisé « blond daim », à mi-chemin entre le beige crémeux et la vanille subtile. Cette transformation, réalisée par son équipe de confiance, coloriste Jacob Schwartz et coiffeur Glen Coco, insuffle une dimension résolument moderne à son allure.

Ce look aérien, relevé par des ondulations naturelles, encadre le visage de l’actrice et illumine son teint. Inspirée par la tendance du « bob » déjà adoptée par d’autres célébrités, Sydney Sweeney associe cette coiffure minimaliste à une élégance dite sans effort, particulièrement flatteuse sous les projecteurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par G L E N “COCO” O R O P E Z A (@glencocoforhair)

Une apparition de star sur le tapis rouge

C’est dans une robe Miu Miu corsetée agrémentée de dentelle et d’une jupe trapèze que Sydney Sweeney a dévoilé sa nouvelle chevelure. Résultat : une présence romantique et assurée, dont le look capillaire renforce la sophistication. L’actrice n’a pas hésité à prendre la pose aux côtés de Christy Salter, l’athlète et boxeuse mythique qu’elle incarne dans le long-métrage. Cet événement marque un tournant stylistique, autant pour Sydney Sweeney que pour ses fans, désormais conquis par ce carré blond chic.

Un changement qui fascine les internautes

La publication des clichés sur Instagram a suscité une vague de réactions enthousiastes. Entre « waouh », « carrément sublime » ou encore « quelle audace ! », les internautes saluent la capacité de Sydney Sweeney à réinventer son image. Déjà connue pour ses transformations physiques impressionnantes, l’actrice prouve une fois de plus que changer de coupe peut réenchanter l’apparence et affirmer une nouvelle facette de soi.

En adoptant ce carré blond moderne et structuré, Sydney Sweeney rejoint ainsi définitivement les icônes capillaires qui inspirent la mode… et les claviers de millions d’internautes.