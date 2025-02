Georgina Chapman, la styliste de 48 ans qui partage la vie d’Adrien Brody

Georgina Chapman, styliste britannique de 48 ans, est aujourd’hui connue pour son talent dans la mode et aussi sa relation avec l’acteur oscarisé Adrien Brody. Née le 14 avril 1976 à Londres, Georgina Chapman a su se faire un nom dans l’industrie de la mode tout en surmontant des défis personnels.

Une carrière florissante dans la mode

Diplômée du prestigieux Chelsea College of Art and Design en 2001, Georgina Chapman a rapidement fait ses preuves dans le monde de la mode. En 2004, elle co-fonde la marque Marchesa avec son amie Keren Craig, se spécialisant dans les vêtements haut de gamme pour femmes. La marque connaît un succès fulgurant, habillant des célébrités telles que Jennifer Lopez, Anne Hathaway, et Blake Lively.

Un nouveau chapitre avec Adrien Brody

Après une période difficile suite à son divorce avec le producteur Harvey Weinstein en 2017 (avec qui elle a un fils et une fille), Georgina Chapman a retrouvé l’amour auprès de l’acteur Adrien Brody. Leur relation a débuté en 2019. Depuis, le couple multiplie les apparitions publiques, affichant leur complicité sur les tapis rouges.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Chapman (@georginachapmanmarchesa)

Des moments marquants

Le 8 janvier 2025, Georgina Chapman a accompagné Adrien Brody aux Films Critics Circle Awards à New York, où l’acteur a remporté le prix du Meilleur Acteur pour son rôle dans le film « The Brutalist ». Quelques jours plus tôt, le couple avait également brillé aux Golden Globes, où Adrien Brody a de nouveau été récompensé.

Une femme aux multiples talents

Outre sa carrière de styliste, Georgina Chapman s’est également essayée à l’acting, apparaissant dans une vingtaine de films, dont « Match Point » et « Le Journal d’une baby-sitter ». Elle a aussi été jurée permanente de l’émission « Project Runway : All Stars » de 2012 à 2019.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Chapman (@georginachapmanmarchesa)

Un couple glamour et discret

Malgré leur notoriété, Adrien Brody et Georgina Chapman restent un couple relativement discret. Ils partagent cependant une passion commune pour leur travail, ce qui semble être l’un des piliers de leur relation. Leur complicité est palpable lors de leurs apparitions publiques, où ils n’ont souvent d’yeux que l’un pour l’autre.

Georgina Chapman a su rebondir après une période tumultueuse, trouvant un équilibre entre sa carrière florissante dans la mode et sa vie personnelle aux côtés d’Adrien Brody. À 48 ans, elle incarne la résilience et le succès, continuant d’inspirer dans le monde de la mode tout en construisant une relation solide avec l’un des acteurs les plus respectés d’Hollywood.