« Ma première décision folle de 2025 » : cette Miss dévoile son tatouage

Si la plupart des personnes ont entamé la nouvelle année avec des résolutions très sérieuses et solennelles, Iris Mittenaere, elle, a décidé de ne pas faire comme tout le monde. Après avoir coupé ses cheveux à ras du cou et adopté un style vestimentaire plus badass et affirmé, elle continue sa métamorphose. Pour ouvrir 2025 en beauté, elle a fait son tout premier tatouage et il est riche de sens. Découvrez ce dessin qui orne son dos et qui signe sa renaissance spirituelle ! Quel bel effet papillon.

Un tatouage thérapeutique à la signification forte

Pour cette nouvelle année, Iris Mittenaere s’est fait la promesse d’être heureuse et de sourire à la vie. Après une année éprouvante marquée par sa rupture avec Diego et son expérience amoureuse chaotique avec Olivier Pelat, contre lequel elle a d’ailleurs porté plainte, l’ex-Miss France compte bien prendre sa revanche et profiter pleinement de 2025. « Après 2024 qui a été la pire année, j’avais besoin de faire un truc de dingue », explique-t-elle dans un Reel.

Pour rattraper ces mois de tristesse et enfin savourer chaque minute de son existence, elle a choisi de décorer sa peau et de se faire un tatouage « porte-bonheur ». Dans une vidéo Instagram, celle qui a été élue « plus belle femme de l’univers », dévoile les coulisses de ce tatouage symbolique. Malgré une peur non dissimulée, elle s’est faite graver le mot « chance » à même la peau. L’empreinte « Lucky » est désormais inscrite à tout jamais dans son dos, juste en dessous du soutien-gorge. Ce tatouage n’est peut-être pas le plus exubérant, ni le plus original, mais il a beaucoup de valeur pour Iris, éternelle optimiste.

C’est une manière pour elle de tirer un trait sur les événements du passé et aborder l’avenir plus sereinement. Iris Mittenaere n’a pas comblé sa peau vierge pour faire le buzz ou attirer l’attention, mais pour acter sa guérison intérieure et avoir la chance à ses côtés, qu’importe ce qui lui arrive.

Mais aussi un pacte d’amitié

Iris Mittenaere a fait ce tatouage en compagnie de son meilleur ami Paul Duchemin, avec qui elle partage toutes ses aventures. Celui qui exerce en tant que coiffeur est un amateur de tatouages. Son corps en est partiellement recouvert. Les deux acolytes auraient pu se faire un dessin un commun pour célébrer leur belle histoire d’amitié.

Mais ils ont opté pour des inscriptions différentes. Tandis qu’Iris arbore la chance sur le flanc, Paul, lui, a le succès en lettre capitale sur son avant-bras. Deux œuvres charnelles qui illustrent leur rage de vivre et qui leur présagent une année radieuse.

Iris Mittenaere, en pleine métamorphose !

Depuis quelque temps, Iris Mittenaere révèle une autre facette d’elle, plus sensuelle et rebelle. Autrefois présentée dans des tenues sobres et glamour, elle embrasse désormais son côté « bad girl ». Femme fatale dans toute sa splendeur, Iris apprivoise un dress code plus audacieux et effronté.

Cravate, mini-short, ensemble en cuir et bottes à plateforme façon « diva », Iris cède la place à une nouvelle version d’elle-même, encore plus envoûtante et éloquente. Tous les déboires qu’elle a vécus en 2024 lui ont servi de déclic. Ce tatouage discret qui ne se dévoile que dans des hauts échancrés confirme un peu plus ce désir de changement.

Avec ce nouveau tatouage, Iris Mittenaere révèle sa ferme intention de s’épanouir. L’expérience a l’air de l’avoir conquise. Peut-être est-ce le début d’une longue série de tattoos ?