Gigi Hadid, Cher, Ashley Graham… : revivez les moments forts du défilé Victoria’s Secret

Le défilé Victoria’s Secret a fait son grand retour le 15 octobre 2024 à New York, marquant une nouvelle ère pour la célèbre marque de lingerie. Ce show emblématique avait disparu des podiums depuis 2019, après des critiques concernant son manque d’inclusivité et de diversité. Cependant, cette année, Victoria’s Secret a pris un virage significatif en adoptant une approche plus moderne et inclusive, en phase avec les attentes actuelles.

Revivez le moment fort d’un défilé iconique

Une représentation inclusive sur le podium

L’un des points forts de cette édition fut sans aucun doute la diversité des mannequins présents sur le podium. Gigi Hadid, l’une des icônes de la mode actuelle, a une nouvelle fois illuminé le défilé avec son élégance naturelle. Aux côtés de la top-modèle, des figures emblématiques comme Ashley Graham, connue pour son engagement dans la promotion du body positive, ont rappelé l’importance de la diversité des morphologies sur la scène de la mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Le grand retour de Cher sur scène

Mais le défilé ne s’est pas contenté de présenter de la lingerie et des modèles. Cher, véritable icône de la musique et du cinéma, a offert une performance inédite. À 78 ans, la star a prouvé qu’elle était toujours aussi charismatique et capable de captiver l’attention du public. Sa prestation a apporté une touche de glamour et de nostalgie, rappelant les heures de gloire des précédentes éditions du Victoria’s Secret Fashion Show.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Un défilé pour toutes les femmes

Le défilé a mis en lumière des looks plus inclusifs et modernes, en rupture avec les anciens standards de la marque, qui s’était souvent concentrée sur une image de féminité plus restrictive. Désormais, les collections de lingerie Victoria’s Secret s’adressent à toutes les femmes, avec des tailles et des coupes adaptées à une plus grande variété de morphologies.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Des moments mémorables

Au-delà de l’inclusivité et du casting de stars, le défilé a également été marqué par plusieurs moments clés. Gigi Hadid, qui avait déjà foulé les podiums de Victoria’s Secret par le passé, a une nouvelle fois prouvé qu’elle était une incontournable du show, tandis que Carla Bruni a foulé le podium dans une tenue sublime.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria’s Secret (@victoriassecret)