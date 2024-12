Melania et Donald Trump : qui sont leurs enfants ?

Donald Trump, récemment réélu à la présidence des États-Unis, s’entoure une fois de plus de sa famille au cœur de la scène politique. Avec 5 enfants issus de trois mariages (Ivana Trump, Marla Maples et Melania Trump), le clan Trump est une force influente, mêlant politique, affaires, et communication stratégique. Voici un aperçu de cette « Première famille » des États-Unis.

Barron Trump : l’ombre stratégique des réseaux sociaux

Le plus jeune de la fratrie, Barron, 18 ans, est le fils de Donald et Melania Trump. Même si sa jeunesse et son manque d’intérêt pour les projecteurs font de lui un personnage un peu plus discret que ses demi-frères et sœurs, il n’a pas échappé à l’attention du public. Il aurait d’ailleurs conseillé son père sur l’utilisation des réseaux sociaux pour séduire les jeunes électeur·rice·s, selon le Washington Post. Divers médias affirment également qu’il serait le « Don Juan de l’Université de New York ».

En dehors de Baron, Donald Trump a 5 autres enfants issus de ses précédents mariages. Si Melania a son propre univers familial avec Baron, la famille Trump est aussi un véritable empire, dominé par les figures influentes de ses enfants adultes.

Donald Trump Jr. : l’héritier idéologue

Aîné du clan, Donald Trump Jr., 46 ans, est une figure de proue du mouvement « Make America Great Again ». Son rôle dépasse les affaires familiales, puisqu’il est un acteur clé du paysage conservateur américain. Avec un podcast dédié et 12 millions d’abonné·e·s sur X (ex-Twitter), il galvanise les supporter·rice·s de son père. Très impliqué dans les affaires de la Trump Organization, il partage également souvent des opinions politiques conservatrices sur les réseaux sociaux.

Père de 5 enfants, issus de son mariage avec Vanessa Trump, Don Trump est aujourd’hui en couple avec Kimberly Guilfoyle, ancienne présentatrice de Fox News. Son rôle lors de la campagne électorale a été crucial, notamment dans la montée de figures conservatrices comme le sénateur J.D. Vance, devenu vice-président élu.

Ivanka Trump et Jared Kushner : du népotisme à la discrétion

Ivanka, 43 ans, femme d’affaires et ancienne conseillère de son père, était au cœur des critiques de népotisme lors du premier mandat de Donald Trump. Depuis, elle s’est retirée de la vie politique pour se concentrer sur sa famille et ses 3 enfants, aux côtés de Jared Kushner, son mari.

Jared, autrefois conseiller influent, a occupé un rôle clé sur des dossiers internationaux tels que les négociations de paix israélo-palestiniennes. Leur retrait relatif de la politique laisse toutefois la porte ouverte à une réapparition stratégique si nécessaire.

Eric et Lara Trump : fervents mobilisateur·rice·s

Eric Trump, le troisième enfant de Donald Trump, a également pris des rênes dans la gestion de l’empire immobilier familial. À 40 ans, il est un pilier de la Trump Organization. Acteur clé des rassemblements et des médias pro-Trump, il joue un rôle majeur dans la mobilisation de la base républicaine.

Sa femme, Lara Trump, coprésidente du Comité national républicain depuis mars, est une stratège politique qui a renforcé la présence de Donald Trump au sein du parti. Leur influence conjuguée contribue à l’expansion de la « grippe trumpiste », comme l’affirme certains médias, sur l’échiquier politique.

Tiffany Trump et ses liens au Moyen-Orient

Tiffany Trump, fille de Donald et de sa seconde femme Marla Maples, a pris une direction plus académique, en obtenant un diplôme de droit de l’Université de Georgetown, et en se rapprochant davantage des cercles sociaux de Washington D.C. Discrète et éloignée de la scène politique, elle est mariée à Michael Boulos, héritier d’une famille libanaise fortunée. Tiffany est une pièce subtile du puzzle Trump, son mari jouant un rôle de conseiller sur les relations au Moyen-Orient.

Un clan familial omniprésent

Ce qui est certain, c’est que Baron et ses frères et sœurs incarneront tou·te·s, d’une manière ou d’une autre, l’héritage de l’un des présidents les plus polarisants de l’histoire moderne des États-Unis. Iels seront, qu’iels le veuillent ou non, des figures incontournables du monde politique et médiatique, poursuivant ainsi l’ascension de la dynastie Trump dans un monde où le nom Trump est synonyme de pouvoir, de notoriété et de controverse.

Les enfants Trump, chacun·e avec leur spécialité, sont des figures incontournables de la stratégie politique et médiatique de leur père. Que ce soit par leur engagement direct ou par leur influence en coulisses, ils continuent de modeler l’héritage Trump, solidifiant l’emprise familiale sur le paysage politique américain.

Avec cette « Première famille » au pouvoir, le second mandat de Donald Trump promet d’être tout aussi influencé par les dynamiques familiales que le précédent.