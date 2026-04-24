Sharon Stone, 68 ans, surprend avec un ensemble cuir qui fait débat

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

L’actrice et productrice américaine Sharon Stone continue de bousculer les codes du style avec des apparitions qui ne laissent personne indifférent. Sa dernière tenue (vraisemblablement) en cuir a suscité de nombreuses réactions, entre admiration et débat.

Un look en cuir qui divise

Sur une photo partagée sur Instagram, Sharon Stone apparaît assise sur un lit, dans une chambre, vêtue d’une brassière noire vraisemblablement en cuir. L’ensemble, composé de pièces ajustées a immédiatement relancé les discussions sur « l’audace vestimentaire à partir d’un certain âge ». Ce choix vestimentaire s’inscrit dans la continuité stylistique de Sharon Stone : des looks forts qui jouent avec les codes du chic hollywoodien tout en les détournant.

Certains y voient une démonstration de liberté stylistique, d’autres une provocation jugée trop appuyée pour un tapis rouge traditionnel. Rappelons : qu’importe l’âge, s’habiller n’a jamais été une question de permission. Il ne s’agit pas d’être « audacieuse » passé 60 ans, mais simplement d’être libre : libre de porter ce que l’on veut, quand on le veut. Le corps des femmes n’est pas un débat.

 

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Une liberté stylistique revendiquée

Depuis plusieurs années, Sharon Stone multiplie les apparitions mode remarquées, alternant costumes structurés, pièces transparentes et silhouettes plus « expérimentales ». Ce nouvel ensemble en cuir s’inscrit dans cette continuité : celle d’une mode expressive, où l’âge ne dicte pas les choix vestimentaires.

Au-delà du débat, cette apparition illustre une tendance plus large dans l’industrie : celle d’une mode où les figures publiques s’affranchissent des attentes liées à l’âge ou aux conventions. Sharon Stone incarne ainsi une approche affirmée du style, fondée sur la liberté et l’expérimentation.

En résumé, avec cette tenue (vraisemblablement) en cuir, Sharon Stone confirme une fois de plus son statut d’icône mode imprévisible. Fidèle à elle-même, elle bouscule les codes sans chercher à plaire à tout prix et rappelle que le style n’a ni âge ni règles figées – seulement des choix affirmés.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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