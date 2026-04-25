Victoria Beckham rayonne en robe satin blanche aux côtés de son mari

Fabienne Ba.
@victoriabeckham / Instagram

Lors du gala TIME100 à New York, la styliste, designer et femme d’affaires britannique Victoria Beckham a une nouvelle fois imposé son style. Elle a signé une apparition remarquée dans une robe satinée blanche à la fois minimaliste et spectaculaire.

Une apparition très remarquée au gala TIME100

Le 23 avril 2026, le couple Beckham s’est affiché au Jazz Lincoln Center à New York à l’occasion du gala TIME100, qui célèbre chaque année les personnalités les plus influentes. Victoria Beckham, elle-même distinguée dans cette liste, a choisi une robe blanche immaculée évoquant presque une tenue de mariée.

Une robe satinée entre minimalisme et sophistication

Pour cet événement, elle portait une pièce issue de sa propre marque. La robe longue et fluide se distinguait par une encolure haute élégante, des détails asymétriques subtils et une coupe épurée sublimée par le satin. Le résultat est une silhouette moderne et intemporelle fidèle à l’ADN de sa marque où le minimalisme devient une signature. Le satin s’impose d’ailleurs comme une matière clé de ses collections récentes, associant confort et élégance dans une approche très contemporaine.

 

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Un duo parfaitement accordé

À ses côtés, David Beckham a opté pour un costume noir classique accompagné d’un nœud papillon. Ensemble, ils formaient un duo harmonieux jouant sur le contraste noir et blanc avec une esthétique presque nuptiale. Le couple cultive depuis des années une image d’élégance maîtrisée où chaque apparition publique devient un moment de mode.

Le satin blanc comme signature contemporaine

Depuis plusieurs saisons, Victoria Beckham remet au centre du vestiaire la robe satinée. Déclinée dans différentes teintes, elle devient une pièce essentielle portée par une esthétique minimaliste inspirée des années 90. Cette apparition confirme une tendance où la coupe et la matière priment sur l’ornement.

Au-delà du look, cette apparition s’inscrit dans une démarche plus globale portée par Victoria Beckham. Elle défend une mode pensée pour renforcer la confiance et affirmer la présence des femmes à travers des silhouettes épurées et structurées. Sa robe blanche illustre cette vision.

En résumé, avec ce look Victoria Beckham transforme une simple montée des marches en déclaration stylistique. Aux côtés de David Beckham, elle confirme son statut de figure incontournable de la mode contemporaine.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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