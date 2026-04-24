Hailey Bieber illumine le tapis rouge dans une robe en dentelle grise scintillante

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Lors du gala TIME100, événement très médiatisé organisé par le magazine Time pour célébrer les 100 personnalités les plus influentes au monde, la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a particuliérement capté l’attention. Sa robe en dentelle grise scintillante s’est distinguée par son élégance et sa touche résolument moderne.

Une robe entre transparence et éclat

Hailey Bieber a foulé le tapis rouge du TIME100 Gala dans une tenue sophistiquée qui a immédiatement attiré les regards. Pour l’occasion, elle portait une robe en dentelle grise subtilement scintillante, jouant sur la transparence et la lumière. Les détails en dentelle apportaient une texture délicate, tandis que les reflets du tissu captaient la lumière à chaque mouvement.

Une allure minimaliste et sophistiquée

Le choix des accessoires et de la mise en beauté renforçait l’esprit épuré de la tenue. Une coiffure souple et un maquillage discret laissaient toute la place à la robe. Ce parti pris esthétique s’inscrit dans une tendance actuelle qui privilégie les silhouettes sobres mais travaillées, où chaque détail compte.

 

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Une icône de style sur le tapis rouge

Connue pour ses apparitions mode très commentées, Hailey Bieber confirme une nouvelle fois son statut d’influence majeure dans l’univers de la mode contemporaine. Ses choix vestimentaires, parfois « audacieux » et toujours maîtrisés, contribuent à façonner les tendances observées sur les tapis rouges et au-delà.

Avec cette robe en dentelle grise scintillante, Hailey Bieber signe ainsi une apparition élégante et remarquée lors du TIME100 Gala. Une tenue qui illustre parfaitement l’alliance entre minimalisme, sophistication et impact visuel.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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