À 51 ans, cette actrice assume vouloir fréquenter des hommes plus jeunes

Julia P.
@chelseahandler / Instagram

L’actrice et humoriste américaine Chelsea Handler a récemment partagé son point de vue sur les couples et l’écart d’âge lors d’un épisode du podcast « IRL » d’Angie Martinez. Elle explique que son rapport à la vie sentimentale a évolué au fil du temps, l’amenant aujourd’hui à fréquenter des partenaires plus jeunes qu’elle.

Une vision affirmée de la vie sentimentale

Connue pour son franc-parler, Chelsea Handler a indiqué que, dans sa vingtaine et sa trentaine, elle avait tendance à sortir avec des hommes plus âgés. Cependant, à partir de la quarantaine, sa perspective a changé. Elle affirme désormais se sentir libre de faire des choix différents, en accord avec son mode de vie et ses priorités personnelles.

« Quand j’avais 20 ou 30 ans, je sortais toujours avec des hommes plus âgés », a-t-elle expliqué, avant d’ajouter qu’elle avait ensuite décidé d’explorer une dynamique différente. Évoquant avec humour son évolution, elle déclare : « Maintenant, je vais dans la direction opposée, parce que je suis trop en forme pour sortir avec quelqu’un de 65 ans ».

L’importance de l’indépendance

Chelsea Handler insiste également sur la place essentielle qu’occupe l’indépendance dans sa vie. Lors de son intervention, elle explique ne pas vouloir construire son quotidien uniquement autour d’un lien amoureux. Elle souligne apprécier sa liberté, notamment dans sa manière de voyager et d’organiser son emploi du temps.

« J’aime voyager, j’aime rencontrer des hommes, mais je n’ai pas envie que quelqu’un soit constamment dans mon espace », a-t-elle confié. L’humoriste décrit son état d’esprit comme étant guidé par une volonté de préserver son autonomie, tout en restant ouverte à différentes formes de couples. Elle évoque également sa vision du mariage, qu’elle considère comme une institution moins centrale qu’auparavant, tout en reconnaissant aborder ce sujet avec humour.

Une évolution des représentations

La prise de parole de Chelsea Handler s’inscrit dans un contexte plus large où certaines personnalités publiques partagent des visions variées du couple amoureux, notamment concernant l’écart d’âge entre partenaires. Ces témoignages participent à élargir les représentations traditionnelles du couple et de la vie sentimentale. En exprimant ouvertement son point de vue, Chelsea Handler contribue à une discussion plus large sur les attentes sociales liées à l’âge, à l’indépendance et aux choix personnels.

À travers ses déclarations, Chelsea Handler met ainsi en avant une approche de la vie sentimentale fondée sur la liberté individuelle et l’évolution personnelle. Son témoignage illustre la diversité des parcours et des choix relationnels, rappelant que les attentes peuvent évoluer au fil des expériences et des étapes de la vie.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
Article précédent
Dans un corset rouge, Christina Aguilera affirme son style sur scène

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dans un corset rouge, Christina Aguilera affirme son style sur scène

L'auteure-compositrice-interprète américaine Christina Aguilera a une nouvelle fois retenu l’attention grâce à son choix stylistique lors du Sips...

À 40 ans, cette actrice américaine fait sensation au bord de la piscine

L'actrice et réalisatrice américaine Brittany Snow a récemment partagé des photos dans un cadre ensoleillé, partageant avec ses...

Dans une robe « portefeuille », Angelina Jolie fait une apparition remarquée

Angelina Jolie a récemment attiré l’attention lors d’un événement organisé par la maison Tom Ford à Shanghai. Fidèle...

À 47 ans, Nicole Scherzinger ose le cuir noir sur le tapis rouge

La chanteuse américaine d'origine hawaïenne Nicole Scherzinger a attiré l’attention lors des iHeartRadio Music Awards 2026 grâce à...

Suite à sa perte de cheveux, Vanessa Hudgens partage la réalité du post-partum

L’actrice et chanteuse américaine Vanessa Hudgens a récemment partagé un aperçu authentique de son expérience post-partum, abordant un...

En tenue de plage à 47 ans, elle annonce la couleur star de l’été 2026

À l’approche de l’été, certaines apparitions ne passent pas inaperçues. La mannequin, chanteuse, pianiste et animatrice de télévision...