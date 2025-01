Ce « girl group » incarne la beauté du monde, découvrez leurs visages !

Lorsque l’on parle de nouveaux visages dans la K-pop, difficile de passer à côté de KATSEYE, le girl group international de six membres, propulsé par Geffen Records et HYBE. Formé à travers l’émission de survie « The Debut: Dream Academy », le groupe a fait ses débuts le 28 juin 2024 avec son premier single « Debut » issu de leur EP SIS (Soft is Strong). Aujourd’hui, on vous présente Sophia, Manon, Daniela, Lara, Megan et Yoonchae, des artistes issues de parcours variés et détentrices d’un talent incomparable.

1. Sophia Laforteza : leadeuse et cheffe de KATSEYE

Arrivée en première position lors du Dream Academy, Sophia est le pilier de KATSEYE. Avec sa voix puissante et son sens de l’organisation, elle supervise aussi bien l’ambiance conviviale que la discipline nécessaire pour porter le groupe au sommet.

Âge et origine : 22 ans, Philippines.

22 ans, Philippines. Position dans le groupe : leadeuse, chanteuse et cheffe autoproclamée.

leadeuse, chanteuse et cheffe autoproclamée. Inspiration : BTS V, Le Sserafim Huh Yunjin.

BTS V, Le Sserafim Huh Yunjin. Forces : capacité à rassembler le groupe, gérer les décisions et concocter de bons petits plats.

2. Manon Bannerman : énergie multilingue

Classée sixième dans l’émission, Manon brille par son bagage culturel et sa maîtrise des langues. Son ouverture d’esprit se retrouve dans ses compositions, souvent baignées d’influences multiples et d’une créativité sans bornes.

Âge et origine : 22 ans, Ghana / Suisse / Italie.

22 ans, Ghana / Suisse / Italie. Position dans le groupe : chanteuse, danseuse, auteure-compositrice.

chanteuse, danseuse, auteure-compositrice. Inspiration : Beyoncé, Billie Eilish.

Beyoncé, Billie Eilish. Forces : polyglotte (parle le suisse-allemand, l’allemand, l’anglais et le français), passion pour l’écriture de chansons.

3. Daniela Avanzini : l’as de la danse

Arrivée troisième de Dream Academy, Daniela a un parcours déjà rempli d’exploits. Avant de postuler, elle avait participé à So You Think You Can Dance (saison 13, 10e place) et s’est illustrée en Super Kids Europe (2e place). Aujourd’hui, elle enrichit les performances de KATSEYE grâce à sa maîtrise de la danse.

Âge et origine : 20 ans, Amérique / Venezuelan-Cuban.

20 ans, Amérique / Venezuelan-Cuban. Position dans le groupe : chanteuse, danseuse.

chanteuse, danseuse. Inspiration : Carti, Lil Uzi Vert.

Carti, Lil Uzi Vert. Forces : connaissances approfondies de différents styles de danse (Afro-Cuban, cha-cha, salsa, etc.).

4. Lara Raj : la productrice en herbe

Classée deuxième, Lara se démarque par son sens aigu de la production musicale. Elle souhaite collaborer avec de grands noms, illustrant ainsi son ambition hors norme. Elle a déjà participé à la campagne vidéo Global Girls Alliance de Michelle Obama, révélant son engagement social.

Âge et origine : 19 ans, Indian-American.

19 ans, Indian-American. Position dans le groupe : chanteuse, danseuse, productrice.

chanteuse, danseuse, productrice. Inspiration : BTS Jimin, Enhypen’s Niki, Rihanna, Britney Spears, Timbaland, Pharrell Williams, M.I.A.

BTS Jimin, Enhypen’s Niki, Rihanna, Britney Spears, Timbaland, Pharrell Williams, M.I.A. Forces : curiosité artistique, goût pour l’innovation musicale.

5. Megan Skiendiel : la jeune prodige aux multiples origines

Classée cinquième, Megan possède un charme singulier alliant plusieurs cultures. Après des débuts remarqués comme fashion model, elle souhaite désormais s’imposer dans la musique. Son énergie et sa soif de création la poussent à rêver de featurings avec Beyoncé, Lana Del Rey, Danja, Blackpink ou encore Drake.

Âge et origine : 18 ans, Chinoise-Singapourienne-Américaine.

18 ans, Chinoise-Singapourienne-Américaine. Position dans le groupe : chanteuse, danseuse.

chanteuse, danseuse. Inspiration : Blackpink Jennie, BTS Jimin

Blackpink Jennie, BTS Jimin Forces : expérience en tant que mannequin dans des défilés couture à Paris et LA, passion pour la collaboration avec des artistes renommé·e·s.

6. Yoonchae Jeong : la plus jeune du groupe

Arrivée quatrième, Yoonchae est la benjamine de KATSEYE. Malgré son jeune âge, elle affiche déjà une motivation inébranlable. Inspirée par BTS, elle voit grand pour son groupe et espère concrétiser de nombreux objectifs dans les cinq années à venir.

Âge et origine : 17 ans, Corée du Sud.

17 ans, Corée du Sud. Position dans le groupe : Maknae (benjamine), chanteuse, danseuse.

Maknae (benjamine), chanteuse, danseuse. Inspiration : BTS, Blackpink Jennie.

BTS, Blackpink Jennie. Forces : détermination, ambition, passage antérieur chez CJ E&M.

Un groupe qui rayonne à l’international

De par leurs origines différentes et leurs talents variés, les membres de KATSEYE incarnent la richesse multiculturelle et la passion de la K-pop. Débutant avec leur EP SIS (Soft is Strong) et le single « Debut », elles ont d’ores et déjà conquis l’attention des fans de musique à travers le monde.

KATSEYE se veut aussi un symbole d’unité et de diversité dans l’industrie, brisant les frontières tout en séduisant de plus en plus de fanbases. Leur présence sur scène, (caractérisée par des performances audacieuses, des chorégraphies dynamiques et des chansons entraînantes) témoigne de l’envie de surprendre et d’insuffler une nouvelle énergie au paysage musical.

KATSEYE ne fait que commencer, mais ses membres laissent déjà entrevoir un futur radieux : collaborations internationales, tournées planétaires et expansion vers diverses plateformes de divertissement. Gageons que leur synergie et leur complicité sauront conquérir encore plus de fans dans les années à venir.