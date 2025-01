Qui est Jennie, l’icone féminine de la Corée du Sud ?

Jennie, de son nom complet Jennie Kim, est née le 16 janvier 1996 à Cheongdam-dong, dans l’arrondissement de Gangnam à Séoul (Corée du Sud). Aujourd’hui considérée comme l’une des figures féminines les plus marquantes de sa génération, elle s’illustre à la fois comme chanteuse, rappeuse, ambassadrice de marque, actrice en devenir et entrepreneuse.

De l’enfance à la découverte de la K-pop

Jennie grandit à Cheongdam-dong, un quartier réputé pour être un haut lieu de la mode et du divertissement à Séoul. Déjà dans sa jeunesse, elle s’intéresse aux arts et développe un sens aigu de la musique. C’est cette passion qui la conduit à intégrer YG Entertainment, l’un des labels phares de la K-pop, où elle va suivre un long apprentissage en chant, en danse et en technique scénique.

Le succès fulgurant au sein de BLACKPINK

Jennie accède à la célébrité en tant que rappeuse principale et chanteuse du groupe BLACKPINK, formé chez YG Entertainment. Le lancement officiel de BLACKPINK en août 2016 est un véritable tremplin pour la jeune artiste, qui se distingue dès les premiers titres par son charisme sur scène et son talent. Les chansons du quatuor, telles que « DDU-DU DDU-DU » ou « Kill This Love », atteignent des records dans les classements mondiaux, affirmant BLACKPINK comme l’un des groupes féminins de K-pop les plus influents au monde.

L’aventure en solo : « SOLO » et plus encore

Si Jennie brille au sein de BLACKPINK, elle se lance également dans une carrière individuelle particulièrement prometteuse. Le 12 novembre 2018, elle sort son premier single album, intitulé « SOLO », qui conquiert rapidement le public coréen et international. Cette chanson marque le début d’un parcours personnel où elle expérimente de nouvelles sonorités et des concepts plus intimes. Ce succès l’encourage à poursuivre de plus en plus de projets hors de son groupe, tout en conservant une forte identité musicale.

De la scène musicale à la télévision américaine

En 2022, la popularité de Jennie grimpe au point de lui ouvrir les portes d’Hollywood. Elle obtient un rôle dans la série télévisée The Idol, produite par Abel « The Weeknd » Tesfaye, Reza Fahim et Sam Levinson. Cette expérience fait d’elle la première idol coréenne à apparaître dans une série dramatique américaine, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’internationalisation de la K-pop. Jennie confirme ainsi ses aptitudes à naviguer entre différents domaines du divertissement, un exploit rare pour une artiste de son âge.

Les singles internationaux : « You & Me » et « Mantra »

Le 6 octobre 2023, Jennie dévoile son premier titre entièrement en anglais, « You & Me », laissant entrevoir ses ambitions de conquérir un public encore plus large. Ensuite, en décembre 2023, elle annonce la création de sa propre agence, ODD ATELIER, illustrant sa volonté d’indépendance et d’innovation dans la gestion de sa carrière. En mars 2024, Jennie collabore avec le rappeur américain Matt Champion pour « Slow Motion », un morceau qui séduit autant les fans de hip-hop que de K-pop. Puis, en avril, elle fait une apparition sur « SPOT! » de Zico. Enfin, après avoir signé avec Columbia Records, Jennie sort « Mantra » le 11 octobre 2024, poursuivant son ascension sur la scène musicale mondiale.

Ambassadrice et muse dans l’univers de la mode

Au-delà de la musique, Jennie s’impose comme une icône de la mode et de la beauté. Rapidement repérée par Chanel, elle devient l’une de ses principales ambassadrices. Ses collaborations débutent en 2018 : elle apparaît dans des campagnes publicitaires, assiste aux défilés de la maison parisienne et noue des liens forts avec la directrice artistique. Ses apparitions en front row aux côtés de stars internationales renforcent son statut de muse branchée. Par ailleurs, la marque sud-coréenne de luxe Hera la choisit comme égérie, soulignant sa notoriété auprès du public local et son rôle de prescriptrice d’élégance et de confiance en soi.

Un tournant décisif : la création d’ODD ATELIER

En fin d’année 2023, Jennie crée sa propre agence, ODD ATELIER, pour superviser ses activités solos. Ce changement survient alors que YG Entertainment confirme que le groupe BLACKPINK ne renouvellera pas de contrats individuels chez le label, bien que la formation continue à fonctionner. Cette initiative illustre la volonté de Jennie de se doter d’une structure adaptée à ses ambitions, où elle peut gérer son image et ses projets avec plus de liberté.

Désormais reconnue comme une icône féminine en Corée du Sud et bien au-delà, Jennie démontre qu’il est possible de réussir dans différents secteurs du divertissement. Son parcours en tant que rappeuse et chanteuse au sein de BLACKPINK, ses débuts à Hollywood dans The Idol, sa carrière solo internationale et ses partenariats dans la mode, la placent au cœur des projecteurs. Sa capacité à concilier performance artistique, sens des affaires et présence médiatique fait d’elle une source d’inspiration pour un public qui voit en elle un exemple de réussite et de détermination.