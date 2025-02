Grammy Awards 2025 : Lady Gaga dévoile une nouvelle chanson envoûtante !

La planète pop tremble une fois de plus sous les coups de génie de Lady Gaga ! Le 2 février 2025, lors des très attendus Grammy Awards, la Mother Monster a électrisé ses fans en dévoilant un nouveau single mystérieusement baptisé « Abracadabra ». Si ce titre fait déjà vibrer les cœurs, ce n’est pas seulement grâce à sa mélodie ensorcelante, mais également grâce à un clip hypnotique co-réalisé par la chanteuse elle-même, aux côtés des talentueuses Parris Goebel et Bethany Vargas.

Une prestation magique qui envoûte les Grammy Awards

Lady Gaga n’a jamais été du genre à faire les choses à moitié, et cette soirée ne faisait pas exception. L’artiste est montée sur scène vêtue d’une tenue à mi-chemin entre prêtresse futuriste et déesse de la pop, transportant l’audience dans un univers où se mêlaient sons électro, percussions tribales et envolées vocales magistrales. « Abracadabra » a littéralement jeté un sort à la salle. Les réseaux sociaux, eux, se sont immédiatement enflammés, les fans saluant une « renaissance musicale » pour Lady Gaga.

Un clip hypnotique signé Gaga, Goebel et Vargas

Pour accompagner ce single, Lady Gaga a également surpris son monde avec un clip aussi captivant qu’artistiquement ambitieux. Parris Goebel, chorégraphe, danseuse, chanteuse et réalisatrice néo-zélandaise connue pour ses chorégraphies percutantes, et Bethany Vargas, réalisatrice, photographe et directrice créative, ont contribué à donner vie à une œuvre où danse, symbolisme et effets visuels fusionnent parfaitement. Lady Gaga y incarne une figure quasi-mystique, oscillant entre force brute et fragilité poétique. Les fans ont déjà qualifié cette collaboration comme « l’une des plus belles créations visuelles de la chanteuse depuis Bad Romance ».

« Mayhem » : un album déjà très attendu

« Abracadabra » figure parmi les titres de « Mayhem », le prochain album de Lady Gaga, dont la sortie est prévue pour le 7 mars prochain. Si ce projet suscite déjà une immense attente, ce n’est pas seulement grâce à ce nouveau single. En effet, Lady Gaga a multiplié les surprises ces derniers mois.

Fin janvier, lors du concert caritatif FireAid organisé à Los Angeles, la chanteuse avait ému le public avec un morceau inédit intitulé « All I Need Is Time » (ou « Time Is a Healer », selon certaines sources). Co-écrit avec son fiancé Michael Polansky, cette ballade poignante a été spécialement créée pour venir en aide aux victimes des incendies ayant ravagé la région. Si Lady Gaga n’a pas encore confirmé si cette chanson figurerait sur « Mayhem », les spéculations vont bon train. Quoi qu’il en soit, elle semble déjà trouver une place spéciale dans le cœur des fans.

Un duo explosif avec Bruno Mars

Les récentes sorties de Lady Gaga incluent également « Disease » et « Die With a Smile », un joli duo avec Bruno Mars. Cette collaboration, qui mêle les univers groove et pop des deux artistes, a littéralement conquis les charts et a même été récompensée aux Grammy Awards 2025. Leur alchimie sur scène est indéniable !

Avec « Abracadabra », Lady Gaga semble marquer une nouvelle ère artistique. Toujours en quête d’innovation, elle démontre qu’elle peut encore surprendre, même après une carrière jalonnée de succès planétaires. L’album « Mayhem » s’annonce comme un projet où la chanteuse compte bien repousser les frontières musicales. Que nous réserve encore la Mother Monster ? Une tournée mondiale ? De nouvelles collaborations renversantes ? Les paris sont ouverts, mais une chose est sûre : en 2025, Lady Gaga continue de régner en maître incontesté sur la scène musicale internationale.