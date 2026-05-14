Natalie Portman partage une photo, les internautes remarquent son « baby bump »

Depuis l’annonce de sa troisième grossesse en avril 2026, l’actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine Natalie Portman s’était montrée discrète sur l’évolution de son ventre. Pour la fête des Mères célébrée le 10 mai aux États-Unis, elle a levé le voile – au Grand Palais de Paris, aux côtés de sa propre mère.

Une légende pour sa mère, une recommandation culturelle

C’est dans un carrousel publié sur Instagram à l’occasion de la fête des Mères que Natalie Portman a glissé la première image de son ventre arrondi. La photo la montre aux côtés de sa mère au cœur du Grand Palais de Paris, son baby bump visible sous un t-shirt large. Depuis l’annonce officielle de sa grossesse en avril, c’était la première fois que l’actrice laissait apparaître son ventre au public.

Pour accompagner le post, Natalie Portman a dédié sa légende à sa mère : « La plus grande chance de ma vie a été d’être née de cette mère. Elle est la personne la plus attentionnée, la plus gentille, la plus intéressante, la plus talentueuse, la plus généreuse, la plus drôle et la plus agréable que je connaisse ». La publication était également doublée d’une recommandation culturelle pour l’exposition Hilma af Klint au Grand Palais, qu’elle décrit comme « incontournable ». Un post typiquement Natalie Portman – personnel, ancré dans Paris et tourné vers la culture.

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« Un véritable privilège et un miracle »

C’est dans les colonnes de Harper’s Bazaar que Natalie Portman avait officialisé sa grossesse en avril 2026 : « Tanguy et moi sommes ravis. Je suis tout simplement très reconnaissante. Je sais que c’est un véritable privilège et un miracle ». Elle avait également confié son rapport particulier à cette grossesse tardive : « Sachant que c’est probablement la dernière fois, je chéris chaque instant. J’ai plus d’énergie que je ne l’aurais cru ».

Ce troisième enfant sera le premier de Natalie Portman avec son compagnon Tanguy Destable, producteur de musique français. L’actrice est déjà mère d’Aleph, né en 2011, et Amalia, née en 2017, issus de son ancien couple avec le chorégraphe Benjamin Millepied.

La réaction des internautes

La photo a immédiatement suscité une vague de commentaires enthousiastes. Ses abonnés ont été nombreux à réagir avec tendresse, multipliant les messages de félicitations, les émojis en forme de cœur et les mots bienveillants. Beaucoup ont salué la simplicité et la douceur du cliché, jugé à la fois naturel et touchant. En quelques heures seulement, la publication de Natalie Portman a accumulé des milliers de mentions « J’aime », preuve de l’attachement du public à ce moment de vie particulièrement émouvant.

Un t-shirt large, le Grand Palais en fond et sa mère à ses côtés – Natalie Portman a ainsi choisi la fête des Mères (célébrée le 10 mai aux États-Unis) pour offrir à ses abonnés leur premier vrai aperçu de cette grossesse tant attendue. Sans mise en scène, sans annonce officielle supplémentaire – juste une photo glissée dans un carrousel, et des millions de regards qui se sont arrêtés dessus.