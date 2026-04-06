Entre boucles cuivrées et « coupe pixie », Kylie Jenner signe un look vintage remarqué

Kylie Jenner a récemment attiré l’attention avec une transformation capillaire marquée par des boucles cuivrées et une coupe pixie revisitée. Ce changement de style s’inscrit dans un shooting réalisé pour le numéro 23 du magazine Puss Puss Magazine, où elle adopte une esthétique inspirée de l’univers vintage. Habituée à expérimenter différentes couleurs et longueurs de cheveux, Kylie Jenner propose ici une interprétation rétro mêlant textures travaillées et nuances audacieuses.

Des boucles cuivrées au style rétro affirmé

Le look principal repose sur une perruque cuivrée aux boucles brillantes qui apporte une dimension lumineuse à l’ensemble. Cette teinte chaude contraste avec les palettes plus neutres du shooting, créant un effet visuel marqué. Le maquillage complète cette transformation avec un smoky eye intense et un trait d’eyeliner prononcé, renforçant l’inspiration vintage du styling. L’ensemble évoque certaines références esthétiques du début du XXe siècle, revisitées avec une approche contemporaine. Ce choix capillaire met en avant la volonté de jouer avec les codes classiques tout en conservant une signature moderne.

Kylie Jenner for Puss Puss Magazine (Issue 23) photographed by Kat Irlin, styled by Mackenzie and Alexandra Rose Grandquist. pic.twitter.com/Bb8MlpRVOv — linda (@itgirlbackup) April 2, 2026

Une coupe pixie revisitée avec une touche de couleur

Dans d’autres images du shooting, Kylie Jenner adopte une coupe pixie très courte, agrémentée de mèches rosées. Cette variation apporte une dimension supplémentaire à la série de photos, illustrant la diversité des styles explorés. La coupe pixie, souvent associée à une allure affirmée, contraste avec les boucles cuivrées plus volumineuses. Ce contraste contribue à renforcer l’identité visuelle du shooting. Les accessoires et les silhouettes complètent cette esthétique rétro, avec des pièces inspirées de la mode vintage.

Kylie Jenner for Puss Puss magazine pic.twitter.com/0hIXsETO9c — Luv (@cherrymagazinee) April 3, 2026

Une transformation capillaire très commentée

Les internautes ont rapidement réagi à ces images, saluant la capacité de Kylie Jenner à se réinventer à travers des choix capillaires variés. Les commentaires soulignent notamment l’originalité de la couleur cuivrée et l’effet visuel de la coupe pixie. Connue pour ses nombreuses transformations beauté, Kylie confirme son intérêt pour l’expérimentation stylistique. Chaque nouveau look suscite l’attention et participe à alimenter les tendances.

Entre boucles cuivrées et coupe pixie, Kylie Jenner propose ainsi une transformation capillaire qui revisite les codes vintage avec modernité. Ce shooting confirme l’intérêt constant pour les styles rétro, tout en mettant en avant la capacité de l’entrepreneuse à explorer différentes identités visuelles.