Jennifer Lopez associe robe rouge et détails vintage dans un look remarqué

L’actrice, chanteuse, productrice et femme d’affaires américaine Jennifer Lopez a une façon bien à elle de réinventer ses classiques. Sur le tapis rouge du Roast de l’humoriste, acteur, scénariste et producteur américain Kevin Hart à Inglewood, elle a dernièrement signé un look rouge aux accents Y2K qui a rappelé pourquoi elle est une référence de style depuis plus de vingt ans.

Une robe rouge au décolleté plongeant

Pour cette soirée Netflix, Jennifer Lopez portait une robe rouge moulante à encolure halter et décolleté plongeant, dotée d’un drapé froncé sur le bas et d’une fente centrale remontant sur la cuisse. La robe révélait en se retournant une légère asymétrie dans la longueur. Un choix de coupe qui évoque directement les looks rouge de J.Lo des années 2000, avec une précision contemporaine.

Jennifer Lopez n’est pas venue au Roast de Kevin Hart comme spectatrice – elle faisait partie du casting de la soirée, dans un festival Netflix dont elle est par ailleurs l’une des figures musicales de l’année avec son passage surprise à Coachella. Sa présence sur ce tapis rouge confirme une chose : sa capacité à rendre un look rouge aussi percutant à 55 ans qu’à 30 – et à le faire avec une précision stylistique qui n’a rien de nostalgie.

Des accessoires vintage

C’est le côté Y2K affirmé des accessoires qui a particulièrement retenu l’attention. Des lunettes aviateurs aux verres bronze-rosé avec monture dorée fine, un imposant bracelet doré en chaîne à maillons, une bangle dorée brillante et un minuscule sac en cuir rouge matelassé à poignée circulaire entourée d’une chaîne dorée – chaque pièce semblait sortie directement d’un shooting du début des années 2000. Des escarpins à bout pointu nude brisaient le monochrome rouge de façon chirurgicale.

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Un blowout lisse qui rompt avec les habituelles boucles

Jennifer Lopez a également surpris côté beauté en délaissant ses boucles volumineuses signature pour un blowout (brushing) lisse et soyeux, avec une raie centrale et des mèches encadrant le visage. Des boucles d’oreilles rectangulaires en or fondu, un fard à paupières rose doré, une lèvre glossy rose associée à un crayon marron et des pommettes sculptées complétaient un maquillage entre bronzé hollywoodien et sophistication 2026.

Le lendemain de la fête des Mères

Ce tapis rouge arrivait au lendemain de la fête des Mères (le 10 mai aux États-Unis), que Jennifer Lopez avait célébrée discrètement. Dans une vidéo Instagram, la maman de jumeaux – Emme et Max, 18 ans, nés de son mariage avec Marc Anthony – posait avec un gâteau au chocolat fait maison décoré d’une part personnalisée « mom’s slice » en glaçage coloré. Avec un clin d’œil à la caméra, elle demandait à ses abonnés si elle devait « manger la part de maman » avant de faire mine de mordre dans le gâteau. Un moment de légèreté familiale, suivi d’un tapis rouge impeccable – le tout en moins de 24 heures.

Une robe rouge, des lunettes aviateur dorées et un sac matelassé de poche – Jennifer Lopez a ainsi réactivé son ADN Y2K avec la confiance de quelqu’un qui sait exactement ce qu’elle fait.