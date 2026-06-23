La gymnaste Livvy Dunne fait sensation en tenue de plage à motif

Livvy Dunne profite à fond de l’été. L’ancienne gymnaste américaine a partagé une vidéo Instagram lors d’une escapade au bord de l’eau, dans une tenue de plage vert menthe à motif qui a immédiatement enflammé ses fans.

Une tenue de plage vert menthe à motif

C’est lors d’une journée passée au grand air que Livvy Dunne a livré sa dernière apparition stylée. L’ancienne sportive de LSU (Louisiana State University) a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo capturée au cours d’une escapade au bord de l’eau, dans un décor naturel composé de rochers et de cours d’eau. Pour cette baignade improvisée, Livvy Dunne a opté pour un deux-pièces dans un vert menthe, parfaitement adapté à l’ambiance estivale du décor.

La tenue, agrémentée d’un motif délicat, se distingue par une coupe triangle classique avec de fines bretelles. Une silhouette minimaliste et intemporelle, qui mise sur la légèreté et la fluidité. Le coloris menthe, qui se fond avec subtilité dans les tons naturels du décor, s’impose comme l’un des choix les plus marquants de la séquence.

Un beauty look mouillé et naturel

Côté beauté, Livvy Dunne a misé sur un rendu volontairement naturel, en parfaite cohérence avec l’ambiance estivale de la séquence. Ses cheveux étaient tirés en arrière, encore mouillés après son passage dans l’eau, dans un effet « wet hair » qui rappelle les sorties de mer les plus iconiques du cinéma. Son visage, lui aussi exempt de tout maquillage visible, illustre une approche dépouillée qui privilégie l’authenticité du moment. Une mise en beauté minimaliste, qui contraste avec ses apparitions plus travaillées et qui révèle une autre facette de sa personnalité publique.

Des poses détendues face à la caméra

Sur la vidéo, Livvy Dunne enchaîne plusieurs poses, dans une attitude résolument détendue. Souriante face à l’objectif, elle profite visiblement du décor naturel autour d’elle, alternant gros plans et plans larges sur l’environnement. Loin du shooting figé, la vidéo capture une atmosphère légère et joyeuse, à mille lieues des poses convenues qu’on retrouve habituellement dans ce type de séquences.

Un décor naturel qui sublime la séquence

Le décor lui-même participe pleinement à la réussite de cette publication. Adossée à des rochers en bord d’eau, Livvy Dunne pose dans un environnement qui semble tout droit sorti d’un guide touristique américain. Cette mise en scène naturelle, à mille lieues des intérieurs ultra-stylisés que l’on trouve habituellement sur les réseaux sociaux, donne une dimension presque cinématographique à la séquence. Une démarche cohérente avec une tendance plus large : celle d’un retour à des contenus tournés en extérieur, dans des décors préservés, qui répondent à une nouvelle quête d’authenticité de la part des internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Livvy Dunne Daily (@livvyluvs_)

Une avalanche de commentaires admiratifs

Comme à chaque publication de Livvy Dunne, la vidéo a immédiatement déclenché une vague de réactions enthousiastes. Sous la séquence, les commentaires admiratifs se sont multipliés en quelques minutes seulement. « Une magnifique femme incroyable », s’est exclamé l’un de ses abonnés. « Si jolie », a écrit un autre. Une vague d’enthousiasme qui confirme l’attachement profond de sa communauté, suivie pour sa carrière sportive autant que pour son contenu lifestyle.

Une influenceuse devenue figure incontournable

Au-delà de cette publication, Livvy Dunne incarne une nouvelle génération d’athlètes capables de transformer leur visibilité sportive en véritable carrière de créatrice de contenu. Connue pour sa carrière en gymnastique à LSU, elle s’est imposée ces dernières années comme l’une des figures les plus suivies des réseaux sociaux américains, cumulant plusieurs millions d’abonnés sur ses différentes plateformes. Une trajectoire qui illustre la convergence croissante entre les mondes du sport, de la mode et du divertissement, et qui ouvre une nouvelle voie pour les athlètes désireux de prolonger leur notoriété au-delà de la compétition.

Avec son deux-pièces vert menthe et son sourire face à l’objectif, Livvy Dunne signe ainsi une nouvelle apparition estivale parfaitement maîtrisée. Elle prouve une nouvelle fois sa capacité à transformer le moindre moment de vacances en publication virale.