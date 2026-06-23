Dans un haut à volants, Katy Perry mise sur un look rétro inspiré de ses débuts

L’auteure-compositrice-interprète américaine Katy Perry n’a jamais eu peur d’oser sur scène. Lors de son passage au festival O Son Do Camiño, en Espagne, elle a misé sur un look rétro et coloré, directement inspiré de ses débuts. Un choix mode fidèle à son style qui a séduit ses fans.

Un haut à volants corseté

Pour ce concert, Katy Perry portait un haut à volants à la coupe travaillée. Maintenu par une seule bretelle, le modèle arborait une structure corsetée qui dessinait une silhouette sculptée, tandis que de délicats volants venaient adoucir l’encolure. Une pièce forte, parfaitement dans l’esprit théâtral des tenues de scène de la chanteuse.

Une jupe à pois et cœurs bleus

Pour accompagner ce haut, Katy Perry a opté pour une mini-jupe assortie, ornée de pois et de petits cœurs bleus. Un motif fantaisie et ludique, qui renforçait le caractère pop et joyeux de l’ensemble. Le pois, justement, fait son grand retour dans la mode estivale. Superposée et pleine de détails, cette jupe complétait à merveille un look résolument rétro.

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Un clin d’œil à ses débuts

Ce choix vestimentaire n’avait rien d’un hasard. Sur Instagram, Katy Perry a en effet révélé que, chaque soir de sa tournée « OOO », elle compte porter des tenues inspirées de ses premières années de carrière, notamment de ses époques « Warped Tour » et « Hello Katy Tour ». Une manière de rendre hommage à ses débuts, à la fin des années 2000, lorsqu’elle s’est imposée avec son style coloré et décalé. Pour ses abonnés, c’est l’occasion de redécouvrir l’esthétique pop et acidulée qui a fait son succès.

Une artiste fidèle à son univers

Au-delà de ce look, Katy Perry confirme son goût pour les mises en scène. Depuis ses tubes planétaires comme « Roar » ou « Teenage Dream », elle a toujours fait de la mode un élément central de ses performances, multipliant les tenues audacieuses et les concepts visuels forts. Ce retour à ses racines stylistiques s’inscrit donc dans la continuité d’une carrière placée sous le signe de l’audace.

Avec ce haut à volants et sa jupe à pois, Katy Perry signe ainsi une apparition aussi rétro que réjouissante. En puisant dans ses débuts, elle rappelle d’où elle vient, tout en restant fidèle à son style flamboyant. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours au rendez-vous de ses transformations.