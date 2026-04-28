La chanteuse Beyoncé fait un pari mode « audacieux » avec cette robe violette « hors norme »

Fabienne Ba.
@beyonce / Instagram

La chanteuse américaine Beyoncé ne laisse jamais rien au hasard dans ses apparitions publiques. Lorsqu’elle est apparue vêtue d’une imposante robe violette signée Saint Laurent, le monde de la mode s’est figé, tandis que le « Beyhive » s’est aussitôt lancé dans une analyse minutieuse de chaque détail.

Une robe en taffetas prune directement sortie du défilé

La pièce portée par Beyoncé est une robe longue en taffetas prune issue de la collection printemps 2026 de Saint Laurent, signée Anthony Vaccarello. Elle se distingue par ses manches volumineuses, ses volants en cascade et une traîne spectaculaire. Le décolleté, encadré de fronces généreuses, achève de donner à la robe une allure à la fois royale et théâtrale, dans la lignée des robes de princesses volumineuses présentées en clôture du défilé printemps-été 2026.

Des accessoires précis

Beyoncé a complété la tenue avec des escarpins à bride en taffetas prune Saint Laurent à 1 950 dollars, ornés d’une frange assortie à la robe, ainsi qu’un sac à main en perles Cult Gaia à 498 dollars. Un collier de perles argentées et des lunettes de soleil sombres finalisaient l’ensemble. Sa coiffure évoquait les boucles caractéristiques de l’ère Lemonade, ajoutant une dimension nostalgique au look.

Sa première tenue complète Saint Laurent depuis des années

Ces photos constituent la première tenue complète Saint Laurent portée par Beyoncé en au moins quatre ans – la chanteuse se limitait jusqu’ici aux accessoires de la maison, comme des escarpins ou des lunettes. Un retour remarqué vers une maison dont l’ADN – puissance, romantisme et dramatique – semble résonner particulièrement avec l’univers actuel de la chanteuse.

 

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La couleur prune, tendance phare du printemps 2026

En choisissant ce violet profond, Beyoncé s’est emparée de l’une des teintes les plus significatives du printemps 2026, directement sortie des podiums. La nuance « raisin » s’est imposée comme l’une des couleurs signature de la saison, et le fait que Beyoncé la porte en version maxi-volume ne peut qu’amplifier son adoption par le grand public dans les semaines à venir.

Le « Beyhive » en mode décryptage

Cette « Purple Series », comme certains fans l’ont baptisée, a également relancé les spéculations sur un potentiel troisième acte musical, à quelques jours du dixième anniversaire de « Lemonade ». Beyoncé n’a rien confirmé – et c’est précisément ce qui rend chaque publication aussi puissante.

Une robe, une couleur, un timing parfait : Beyoncé n’a ainsi eu besoin d’aucun communiqué pour faire parler d’elle. Ce look violet Saint Laurent confirme une chose : personne ne maîtrise la communication par l’image aussi bien qu’elle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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