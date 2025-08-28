« Elle est tellement belle » : Madelaine Petsch fête ses 31 ans

L’actrice, mannequin et vidéaste américano-sud-africaine Madelaine Petsch a récemment soufflé ses 31 bougies… et elle l’a fait avec style. Connue principalement pour son rôle de Cheryl Blossom dans la série « Riverdale », l’actrice a partagé sur Instagram un carrousel d’images mettant en scène une ambiance pop. En légende : « 31 🩷🎂 », sobre, efficace – et largement commentée.

Une esthétique maîtrisée

Madelaine Petsch a toujours su jouer avec les codes de la mode et de la pop culture. Pour ses 31 ans, elle a opté pour une ambiance sucrée et stylisée, rappelant l’univers du coquette aesthetic ou du style vintage glamour remis au goût du jour. Le gâteau, avec ses décorations à la chantilly et ses cerises bien alignées, évoque à la fois l’enfance et une touche rétro assumée.

Ce sens du détail est devenu une signature chez l’actrice, qui utilise ses réseaux sociaux pour proposer une vision créative de chaque moment marquant. Loin d’un simple post d’anniversaire, ce carrousel a été pensé comme une mini-scène, où chaque image raconte une émotion douce et joyeuse.

Les fans n’ont pas tardé à réagir avec enthousiasme : « Elle est tellement belle », « Queen », « L’esthétique est parfaite », peut-on lire dans les commentaires. Et il faut dire que la mise en scène avait de quoi séduire : une robe sans bretelles rose pastel, une chevelure rousse mise en valeur par des ondulations souples, un gâteau joliment décoré de cerises… et une petite couronne sur la tête pour parfaire ce look de « princesse moderne ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Madelaine Petsch (@madelame)

Une star proche de ses fans

Depuis la fin de « Riverdale », Madelaine Petsch est restée très connectée à sa communauté. Elle partage régulièrement des moments de vie, entre tournages, engagements personnels et instants du quotidien. Ce lien direct et bienveillant avec son public contribue à son image d’icône accessible et inspirante.

En quelques heures, la publication a récolté des centaines de milliers de likes. Preuve que l’actrice continue de séduire par sa simplicité et son sens de l’esthétique. Plusieurs internautes ont également souligné la sobriété du post : pas de discours interminable, pas d’artifice – juste une série de clichés doux et un emoji en forme de cœur rose.

Une nouvelle décennie pleine de promesses

À 31 ans, Madelaine Petsch semble aborder cette nouvelle étape de sa vie avec sérénité et assurance. Entre ses projets à venir au cinéma, sa présence remarquée dans la mode, et sa capacité à se réinventer en dehors du rôle qui l’a révélée, elle confirme son statut de figure influente dans le paysage culturel actuel.

Et si la simplicité de sa publication en a touché plus d’un, c’est peut-être aussi parce qu’elle montre une femme qui affiche fièrement son style, son âge, et son identité. Sans artifice, avec un vrai sens du beau.