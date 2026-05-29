Dans un look noir « gothique », Karol G fait sensation sur le tapis rouge

Aux American Music Awards 2026 (AMAs), la chanteuse colombienne de latin trap et de reggaeton Karol G a misé sur une esthétique dark. Elle a enflammé le tapis rouge dans un haut composé notamment d’un deux-pièces noir.

Une silhouette dark pour les American Music Award

À Las Vegas, Karol G a fait son arrivée à la 52e cérémonie des American Music Awards dans une tenue résolument dark. Son ensemble se composait d’un haut et d’une jupe noire bouffante assortie, façon « bubble skirt ». Le haut avec des manches déchirées, porté par-dessus une brassière triangle, laissait le ventre découvert. Pour accessoiriser le tout, Karol G a opté pour de longues boucles d’oreilles turquoise.

Côté beauté, le coiffeur Cesar Deleon Ramirez a travaillé des boucles à l’effet « saltwater », tombant librement sur ses épaules. Le maquillage, lui, mariait douceur et intensité : un blush rose bonbon déposé sur les pommettes et au centre des lèvres, contrebalancé par un fard à paupières charbonneux. Un savant jeu de contrastes, parfaitement raccord avec le reste de sa tenue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ✨COMUNIDAD KRG✨ (@comunidadkrgoficial)

Un prix prestigieux et une performance remarquée

La soirée de Karol G ne s’est pas arrêtée au tapis rouge. Plus tard dans la nuit, elle a été distinguée par l’International Artist Award of Excellence, remis par John Legend – un moment fort de sa carrière. Pour l’occasion, elle s’était changée, optant pour un haut bandeau perlé à une seule épaule et une mini-jupe asymétrique en résille, complétés par des escarpins ouverts transparents.

C’est dans cette tenue qu’elle a également interprété sur scène son tube de 2025, « Ivonny Bonita ». Animée par la rappeuse américaine Queen Latifah, la cérémonie réunissait au MGM Grand Garden Arena d’autres artistes comme le girl band américain Katseye, le chanteur et musicien de rock britannique Billy Idol ou encore le chanteur et guitariste de country australien Keith Urban.

Entre transparence, déstructuration et accents gothiques, Karol G a ainsi une nouvelle fois affirmé son audace stylistique. Récompensée et acclamée, elle a transformé cette soirée des AMAs en véritable consécration sur le tapis rouge comme sur scène.