Hailey Bieber fait sensation dans une tenue de plage découpée à imprimé léopard

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a lancé l’été 2026 depuis une île ensoleillée – et avec une tenue de plage léopard d’archives qui a immédiatement fait le tour des « mood boards » vacances des fans.

Une pièce d’archives Roberto Cavalli datant de 2003

Hailey Bieber a partagé sur Instagram un carrousel de photos depuis ses vacances en île tropicale. La pièce la plus remarquée est un une-pièce léopard extrait de la collection printemps-été 2003 de Roberto Cavalli. Cette archive se caractérise par une massive découpe exposant le ventre. Cette partie est complétée d’un laçage croisé.

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Des fans conquis en quelques heures

Les commentaires ont afflué immédiatement. « Tellement heureuse d’être en vie en même temps qu’Hailey Bieber », a écrit un fan. « Stunn », a résumé un autre. La pièce léopard a rapidement circulé sur les plateformes de mode et les mood boards, propulsant les archives Cavalli sous les projecteurs avec la même force que n’importe quelle collection récente.

Le léopard comme signature de saison

Hailey Bieber s’impose depuis plusieurs saisons comme l’une des personnalités les plus « audacieuses » dans l’univers de la mode balnéaire, ayant porté des ensembles duveteux, des coquillages littéraux et des créations Pucci sur mesure, entre autres choix avant-gardistes. Ce une-pièce léopard s’inscrit dans une tendance plus large de l’été 2026 : le retour en force de l’imprimé léopard et du une-pièce comme tenue de plage phare de la saison balnéaire.

Des archives Roberto Cavalli 2003 et une île tropicale – Hailey Bieber n’avait ainsi pas besoin de grand-chose pour relancer une tendance. Le léopard est de retour, le monokini à découpes s’impose, et les mood boards vacances 2026 ont déjà leur image de référence.