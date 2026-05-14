« Digne d’une œuvre d’art » : dans une robe romantique, Alia Bhatt signe une apparition remarquée

L’actrice britannique d’origine indienne Alia Bhatt a fait son grand retour au Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026). Pour son premier passage de la 79e édition, elle a opté pour une robe-tableau signée Yash Patil, ornée d’un imprimé paysager. Une apparition immédiatement saluée par les internautes, qui ont comparé la pièce à une véritable « œuvre d’art ambulante ».

Une robe pensée comme une peinture vivante

La pièce portée par Alia Bhatt est une création sur mesure du designer indien Yash Patil. Le modèle joue sur la dimension picturale : la jupe ample, structurée et volumineuse, est imprimée d’un paysage composé de tons verts profonds en bas et d’un ciel bleu lumineux qui s’élève progressivement vers le haut. Un dégradé qui crée un effet d’horizon, comme si la robe elle-même racontait une histoire. Le haut ajusté en forme de cœur, soutenu par de fines bretelles, prolonge cette inspiration en intégrant les nuances bleutées du ciel. L’ensemble offre une silhouette romantique, presque royale, sans tomber dans le pastiche princesse.

Côté coiffure, l’actrice Alia Bhatt a opté pour un chignon bas avec une raie sur le côté, laissant toute la place au travail du tissu. Le maquillage, dans la pure tradition du « glass skin » coréen, misait sur un teint lumineux et une bouche. Aux oreilles, de petites puces dorées, et à la main, une bague statement : la minimalisation étaut totale, pour ne pas concurrencer la robe.

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Une apparition saluée par les internautes

Très rapidement, les photos et vidéos de l’arrivée d’Alia Bhatt ont fait le tour des réseaux sociaux. Sous les publications de ses fans pages et des comptes mode, les commentaires affluent. Beaucoup ont qualifié la robe de « digne d’une œuvre d’art », saluant l’audace du créateur et la prestance de l’actrice. D’autres ont simplement écrit : « Elle est sublime », « C’est une peinture vivante », « L’une des plus belles robes de Cannes 2026 ».

Les médias mode internationaux ont également suivi, plusieurs comparant la pièce à une toile de paysagiste portée comme un vêtement. Une réaction collective qui confirme l’impact visuel de ce premier look, et qui place Alia Bhatt parmi les apparitions les plus marquantes de cette journée d’ouverture.

Alia Bhatt, ambassadrice fidèle de Cannes

Pour Alia Bhatt, ce passage sur la Croisette n’est pas une première. L’actrice marque ici sa deuxième année comme ambassadrice mondiale de L’Oréal Paris au Festival de Cannes. Un rôle qui l’inscrit dans la lignée d’autres stars internationales associées à la maison française, comme l’actrice indienne Aishwarya Rai ou l’actrice et mannequin américaine Andie MacDowell.

Alia Bhatt, révélée par « Student of the Year » et figure majeure du cinéma indien contemporain – est désormais une silhouette familière des tapis rouges européens. Son arrivée en France quelques heures plus tôt, en tailleur sobre signé Carolina Herrera, avait déjà attiré l’attention.

Avec cette robe paysager, Alia Bhatt confirme ainsi son statut de figure mode incontournable sur la scène internationale. Entre artisanat couturecet hommage à la création indienne, son apparition à Cannes 2026 s’impose comme l’une des plus poétiques de l’ouverture. Et alors que le festival ne fait que commencer, ses prochaines apparitions sont déjà très attendues.