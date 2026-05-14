« Je me sens belle » : à 60 ans, Brooke Shields veut changer le regard porté sur le vieillissement

L’actrice, et mannequin américaine Brooke Shields n’a jamais semblé aussi libre. Sur le podcast I Changed My Mind with Dan Souza diffusé sur Netflix, elle a livré une confidence forte : elle se sent aujourd’hui plus belle et plus épanouie qu’à l’adolescence. Une déclaration qui s’inscrit dans une démarche plus large : changer le regard que la société porte sur les femmes qui avancent en âge.

Une parole libérée après des décennies de pression

Connue depuis ses débuts dans « Pretty Baby » et « The Blue Lagoon », Brooke Shields a passé sa vie sous l’œil scrutateur des médias. Pourtant, c’est aujourd’hui, à l’aube de cette nouvelle décennie, qu’elle dit avoir trouvé sa pleine valeur. Au micro de Dan Souza, l’actrice explique : « Cela vient du fait d’avoir l’âge que j’ai et de réaliser que j’entrais dans une phase très importante, mais que l’on ne me disait pas que j’avais autant de valeur qu’on me le disait quand mes ovaires fonctionnaient ».

Et d’ajouter : « Pour moi, c’est insensé. Je me sens plus belle aujourd’hui qu’à mon adolescence, et j’ai tellement plus à offrir ». Une phrase forte, qui rompt avec le récit dominant selon lequel la jeunesse serait la seule période où une femme aurait de la valeur.

Une vision positive et engagée du vieillissement

Pour Brooke Shields, vieillir n’est ni une fatalité ni une défaite. Sur le podcast, elle interroge directement les industries qui maintiennent les femmes mûres en marge : « Pourquoi les femmes ne sont-elles pas autorisées à être pleinement elles-mêmes ? Pourquoi est-ce si menaçant pour les industries ? ».

Une question qui résume à elle seule le combat qu’elle mène aujourd’hui. Loin des injonctions anti-âge, l’actrice prône une approche apaisée du temps qui passe. Elle revendique le droit pour les femmes de continuer à exister pleinement après 40 ans, sans se faire « plus petites » ni « plus discrètes ».

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Une voix qui porte au-delà du podcast

Si ses confidences ont marqué les auditeurs, c’est aussi parce qu’elles s’inscrivent dans une cohérence plus large. Brooke Shields porte ce message à travers ses différents projets, refusant de cantonner les femmes dites mûres à un statut d’icônes du passé. Sa parole fait écho à un mouvement de fond : celui de la réappropriation de l’image et de la valeur des femmes après 40 ans, dans une société encore trop souvent obsédée par la jeunesse.

En affirmant qu’elle se sent aujourd’hui « plus belle qu’adolescente », Brooke Shields offre une perspective rare dans le paysage médiatique : celle d’une femme qui choisit de vieillir avec assurance, plutôt que de combattre le temps.

En résumé, Brooke Shields incarne une nouvelle parole sur le vieillissement : ni nostalgique, ni résignée, mais profondément confiante. En affirmant « je me sens belle aujourd’hui », elle ouvre la voie à des millions de femmes qui refusent de disparaître après 40 ans. Une prise de position salutaire dans un monde où la jeunesse reste, à tort, le seul critère valorisé.