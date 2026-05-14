En plein désert, cette cheerleader affiche sa silhouette sculptée

Anaëlle G.
@kylie_dickson / Instagram

Kylie Dickson a récemment partagé sur Instagram un carrousel de photos prises en plein désert de l’Utah. La cheerleader emblématique des Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), allongée face à des panoramas spectaculaires, profite d’une pause au soleil entre deux saisons. Une parenthèse bien méritée pour cette danseuse professionnelle, dont le quotidien rythmé par l’entraînement intensif a fait d’elle l’une des figures les plus connues du squad.

Une pause au soleil après une saison exigeante

« Summeringgggg in spring ☀️ », a légendé Kylie Dickson en publiant son post du week-end. Trois clichés qui la montrent profitant des paysages désertiques de l’Utah, allongée sur un transat avec en toile de fond les montagnes rouges et le ciel limpide de la région. Sur sa fiche officielle de l’équipe, la danseuse confie d’ailleurs que l’été est sa saison favorite : « J’adore passer du temps dehors au soleil ».

Sous le post, ses coéquipières et ses abonnés ont multiplié les commentaires admiratifs. Sa collègue et amie Sophy Laufer a notamment réagi par plusieurs messages enthousiastes : « Goddess », « UNREAL », « Wow »… une cascade de réactions positives qui confirme la popularité grandissante de la cheerleader, bien au-delà du Texas.

 

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Une star révélée par Netflix

Si Kylie Dickson est aujourd’hui suivie par une large communauté, c’est aussi grâce à la série documentaire Netflix « America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders ». La cheerleader figure parmi les visages marquants des deux saisons du programme, qui plonge les téléspectateurs dans les coulisses du quotidien des DCC. Une exposition qui a contribué à faire connaître le métier dans sa globalité, y compris ses zones d’ombre.

Cette saison a d’ailleurs été marquée par des discussions autour des uniformes de l’équipe et de leur adaptation au confort des danseuses pendant leurs performances – un débat qui rappelle que les enjeux de conditions de travail concernent aussi le sport et le divertissement professionnel.

Entre paysages désertiques et soleil printanier, Kylie Dickson s’offre ainsi une parenthèse bien méritée après une saison intense. Derrière l’image lumineuse d’un week-end dans l’Utah se cache toutefois la réalité d’une athlète dont le quotidien est rythmé par la rigueur et la performance. Une figure désormais incontournable de l’univers des Dallas Cowboys Cheerleaders et de la pop culture sportive américaine.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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