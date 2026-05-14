Dans une robe sculpturale, Heidi Klum attire tous les regards

Heidi Klum a foulé le tapis rouge du 79e Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026) pour la cérémonie d’ouverture et la projection du film « La Vénus Électrique ». La mannequin et animatrice germano-américaine a choisi pour l’occasion une robe sculpturale, dans un ton pêche poudré rehaussé d’une fleur monumentale en applique. Une apparition qui s’est imposée comme l’un des moments mode les plus marquants de la soirée.

Une silhouette pensée comme une œuvre couture

La robe portée par Heidi Klum est une création signée Elie Saab, créateur libanais reconnu pour ses pièces couture spectaculaires. Le modèle se distingue par une partie haute structurée et une ligne ajustée qui souligne la verticalité de la silhouette. Le corps de la robe se déploie ensuite en colonne fluide jusqu’au sol, donnant à l’ensemble une allure à la fois sculpturale et élégante.

Le détail signature de la pièce ? Une grosse fleur en applique placée à l’avant, déclinée dans des tons pêche et rose poudré. À l’arrière, un drapé fluide descend depuis la ceinture, créant un effet de mouvement. Un parti pris « audacieux » et romantique.

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Une cérémonie d’ouverture sous le signe du raffinement

L’apparition d’Heidi Klum s’est inscrite dans une cérémonie d’ouverture particulièrement éclatante. Aux côtés de figures comme l’actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore – membre du jury 2026 -, l’actrice et productrice américaine Jane Fonda ou encore l’actrice britannique Dame Joan Collins, Heidi Klum faisait partie des invitées les plus photographiées de la soirée. Le festival a ouvert ses portes avec la projection en avant-première mondiale de « La Vénus Électrique », drame réalisé par Pierre Salvadori se déroulant dans le Paris bohème de 1928.

Avec cette robe Elie Saab à la fois romantique et architecturale, Heidi Klum a ainsi une nouvelle fois prouvé sa maîtrise des codes du tapis rouge cannois. Entre fleur, drapé fluide et silhouette sculpturale, son apparition s’impose comme l’un des moments mode forts de cette ouverture 2026 – et confirme, s’il en fallait encore une preuve, l’aura unique de la mannequin et animatrice germano-américaine sur la Croisette.