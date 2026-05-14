« Un ange » : Bella Hadid attire tous les regards dans une robe en satin

La mannequin américaine Bella Hadid a partagé sur Instagram un carrousel de photos qui a immédiatement enflammé la toile. Elle y apparaît dans une robe courte en satin et dentelle, ses cheveux blonds bouclés encadrant son visage. Une apparition saluée par des milliers de fans qui n’ont pas tardé à commenter : « un ange », « j’adore les cheveux blonds ».

Un look bohème

La robe portée par Bella Hadid n’a rien d’un choix anodin : il s’agit d’une robe sur mesure. Le modèle se distingue par un haut en V profond orné d’un délicat nœud, des manches évasées surdimensionnées et plusieurs étages de dentelle blanche. Le tissu satiné, dans une teinte écrue, lui confère une allure résolument vintage, presque années 70. Un look qui s’inscrit dans la grande tendance « boho renaissance ».

Des boucles blondes qui font sensation

Au-delà de la robe, c’est surtout la chevelure de Bella Hadid qui a attiré l’attention. La mannequin, habituellement brune, a opté pour un blond miel coiffé en boucles soignées avec une raie au milieu. Son maquillage, tout en douceur, met en valeur ses yeux gris grâce à un trait d’eye-liner noir et une bouche nude. Un changement capillaire qui n’est pas passé inaperçu : sous le carrousel, les commentaires affluent, beaucoup saluant ce « nouveau virage esthétique ».

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Une apparition après l’absence remarquée au Met Gala

Ce post intervient quelques jours après le Met Gala 2026, auquel Bella Hadid n’a pas assisté. La mannequin figure parmi les célébrités ayant choisi de ne pas participer à l’édition cette année, aux côtés notamment de l’actrice et productrice américaine Zendaya et l’actrice américaine Meryl Streep. Avec ce carrousel solaire, tourné dans un décor ensoleillé entre cottage et extérieur fleuri, Bella Hadid signe un retour en douceur sur les réseaux sociaux et confirme son statut d’icône de la mode bohème actuelle.

Entre robe satinée, boucles blondes lumineuses et ambiance estivale, Bella Hadid prouve ainsi une fois de plus qu’elle sait imposer une tendance. Ses fans, eux, ne s’y trompent pas : leurs commentaires unanimes – « un ange », « j’adore les cheveux blonds » – confirment l’impact d’un look qui résume à lui seul l’esthétique bohème du moment.