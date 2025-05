Angèle fait sensation au Met Gala avec un look audacieux

Deux ans après ses débuts sur le tapis rouge du Met Gala, Angèle a de nouveau brillé à New York. La chanteuse belge a osé une silhouette forte, mêlant romantisme et esprit rebelle.

Une arrivée remarquée malgré la pluie

Le 5 mai 2025, Angèle faisait partie des personnalités invitées au Met Gala, l’un des événements les plus suivis de l’année dans le monde de la mode. Pour cette deuxième participation, la chanteuse a été aperçue quittant l’hôtel Carlyle sous une pluie battante, dissimulée sous des parapluies noirs.

Cette entrée discrète contrastait fortement avec l’impact qu’elle allait avoir une fois sur le tapis rouge. Arrivée au Metropolitan Museum of Art, elle s’est en effet présentée seule face aux photographes, arborant une tenue qui a immédiatement attiré l’attention.

Une création Chanel qui mêle passé et modernité

Fidèle à la maison Chanel, dont elle est proche depuis 2020, Angèle portait une robe conçue spécialement pour l’occasion. Le bustier lilas en taffetas et la jupe drapée faisaient écho à un look iconique de la collection automne-hiver 1991-1992. Cette réinterprétation couture, confectionnée sur mesure, a nécessité plusieurs centaines d’heures de travail selon les informations relayées par la maison Chanel.

C’est l’association avec une veste de motard en cuir noir qui a véritablement créé la surprise. En combinant des pièces élégantes à des éléments plus bruts – comme les bottines épaisses, les ceintures superposées ou encore les collants résille – Angèle a imposé une lecture personnelle et contemporaine du glamour.

Une interprétation libre du thème

Le thème de l’édition 2025, « Tailored for You », faisait écho à la nouvelle exposition « Superfine: Tailoring Black Style », inaugurée au musée. Si certains observateurs ont souligné que le lien entre le thème et le look d’Angèle n’était pas immédiat, sa veste structurée et son choix de pièces ajustées ont apporté une réponse subtile au mot d’ordre de la soirée.

Son carré blond, adopté plus tôt dans l’année, ajoutait une pointe de modernité. En retrouvant d’autres artistes internationaux comme Dua Lipa, la chanteuse a renforcé son statut de figure montante dans l’univers de la mode. Par son audace stylistique et sa fidélité à ses inspirations, Angèle confirme qu’elle est bien plus qu’une pop star.