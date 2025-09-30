« Elle est radieuse » : en robe de mariée, Selena Gomez s’affiche

L’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez a récemment dit « oui » à l’auteur-compositeur et producteur de musique américain Benny Blanco à Santa Barbara (Californie – États-Unis), sous les yeux d’une centaine d’invités triés sur le volet. Parmi eux figuraient plusieurs proches de la chanteuse, mais aussi des célébrités comme l’auteure-compositrice-interprète américaine Taylor Swift, le chanteur, auteur-compositeur-interprète et guitariste anglais Ed Sheeran ou encore la femme d’affaires et personnalité des médias américaine Paris Hilton, ravie de célébrer l’amour du couple.

Deux robes, deux ambiances

Pour son grand jour, Selena a choisi non pas une, mais deux robes signées Ralph Lauren. La première, une pièce en satin à col halter, alliait simplicité et élégance. Plus tard, Benny Blanco a dévoilé sur Instagram des clichés de sa femme dans une seconde robe en dentelle, également à col halter, accompagnée d’un voile vaporeux qui soulignait la délicatesse de son allure. « J’ai épousé une vraie princesse Disney », a-t-il écrit en légende, ce à quoi Selena a répondu : « Je t’aime tellement ».

Des détails luxueux

L’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez a complété son look avec une bague de mariage sertie de diamants, associée à sa bague de fiançailles estimée à 225 000 dollars, ainsi que des boucles d’oreilles Tiffany & Co. de 12 carats. L’auteur-compositeur et producteur de musique américain Benny Blanco, lui, portait une alliance en or classique, assortie à une montre sertie de diamants et un bracelet tennis.

Une cérémonie féérique

Le couple s’est uni au Sea Crest Nursery, dans un décor automnal sublimé par des tapis rouges géométriques, des feuilles d’érable et des dahlias. Un cadre chaleureux et raffiné qui a enchanté les convives. « Quelle belle soirée pour célébrer votre mariage ! », a commenté Paris Hilton. La chanteuse SZA a elle aussi félicité les jeunes mariés : « Littéralement parfaits. Je vous aime !!!! ».

Radieuse dans ses deux robes, Selena Gomez a ainsi prouvé une fois encore qu’elle conjugue élégance, naturel et authenticité. Un mariage qui restera gravé dans les mémoires de ses fans, comme dans celles de ses proches.