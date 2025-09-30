« Elle est radieuse » : en robe de mariée, Selena Gomez s’affiche

Léa Michel
@itsbennyblanco/Instagram

L’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez a récemment dit « oui » à l’auteur-compositeur et producteur de musique américain Benny Blanco à Santa Barbara (Californie – États-Unis), sous les yeux d’une centaine d’invités triés sur le volet. Parmi eux figuraient plusieurs proches de la chanteuse, mais aussi des célébrités comme l’auteure-compositrice-interprète américaine Taylor Swift, le chanteur, auteur-compositeur-interprète et guitariste anglais Ed Sheeran ou encore la femme d’affaires et personnalité des médias américaine Paris Hilton, ravie de célébrer l’amour du couple.

Deux robes, deux ambiances

Pour son grand jour, Selena a choisi non pas une, mais deux robes signées Ralph Lauren. La première, une pièce en satin à col halter, alliait simplicité et élégance. Plus tard, Benny Blanco a dévoilé sur Instagram des clichés de sa femme dans une seconde robe en dentelle, également à col halter, accompagnée d’un voile vaporeux qui soulignait la délicatesse de son allure. « J’ai épousé une vraie princesse Disney », a-t-il écrit en légende, ce à quoi Selena a répondu : « Je t’aime tellement ».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by benny blanco (@itsbennyblanco)

Des détails luxueux

L’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez a complété son look avec une bague de mariage sertie de diamants, associée à sa bague de fiançailles estimée à 225 000 dollars, ainsi que des boucles d’oreilles Tiffany & Co. de 12 carats. L’auteur-compositeur et producteur de musique américain Benny Blanco, lui, portait une alliance en or classique, assortie à une montre sertie de diamants et un bracelet tennis.

Une cérémonie féérique

Le couple s’est uni au Sea Crest Nursery, dans un décor automnal sublimé par des tapis rouges géométriques, des feuilles d’érable et des dahlias. Un cadre chaleureux et raffiné qui a enchanté les convives. « Quelle belle soirée pour célébrer votre mariage ! », a commenté Paris Hilton. La chanteuse SZA a elle aussi félicité les jeunes mariés : « Littéralement parfaits. Je vous aime !!!! ».

Radieuse dans ses deux robes, Selena Gomez a ainsi prouvé une fois encore qu’elle conjugue élégance, naturel et authenticité. Un mariage qui restera gravé dans les mémoires de ses fans, comme dans celles de ses proches.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À 40 ans, Lana Del Rey montre sa robe de mariée victorienne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

À 40 ans, Lana Del Rey montre sa robe de mariée victorienne

Il y a tout juste un an, Lana Del Rey surprenait ses fans en épousant, loin des projecteurs,...

« Un corps magnifique » : à 60 ans, Elizabeth Hurley fait sensation à la plage

Elizabeth Hurley continue d’éblouir ses fans et prouve que l’âge n’est qu’un chiffre. À 60 ans, l'actrice, mannequin...

Hailey et Justin Bieber : ces 10 règles suprenantes qui régissent leur couple

Pour traverser les hauts et les bas de la célébrité et surtout renforcer leur famille, Justin et Hailey...

Victoria Beckham ressuscite son look « Spice Girls » avec une pièce qu’on veut toutes cet automne

Victoria Beckham n’en finit pas de surprendre. L'ex-chanteuse, désormais styliste, designer et femme d'affaires britannique a récemment partagé...

Emma Watson adresse un message fort à J.K. Rowling

L'actrice britannique Emma Watson, connue mondialement pour son rôle d’Hermione dans la saga "Harry Potter", a récemment partagé...

« Elle fait peur » : à 76 ans, Meryl Streep électrise la Fashion Week

La Fashion Week de Milan a récemment offert un moment culte : Meryl Streep, rappelant son rôle mythique...