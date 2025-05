En tenue transparente, cette actrice fait sensation sur les réseaux

Florence Pugh n’en finit plus de séduire, sur les tapis rouges comme en dehors. Dernière apparition remarquée ? Un shooting haute en couleurs pour le magazine « Who What Wear », dans lequel l’actrice britannique arbore une tenue transparente stylisée, parfaitement assumée. Une série de clichés qui, depuis leur publication sur son compte Instagram, déclenchent un véritable raz-de-marée d’admiration.

Une mise en scène vibrante et assumée

Sous l’objectif du photographe, Florence Pugh se dévoile dans un décor végétal luxuriant, vêtue d’une robe entièrement transparente dorée, laissant entrevoir une délicate lingerie rouge et un col en dentelle bleu électrique. Un mélange inattendu, presque théâtral, qui reflète la créativité flamboyante de l’actrice… et son goût très personnel pour la mode.

Jamais dans la provocation gratuite, Florence joue avec les textures, les contrastes, et les époques. Loin de s’enfermer dans les codes d’Hollywood, elle affiche ici une liberté de ton et de style, avec une classe toute britannique.

Un post Instagram plein d’autodérision et de passion

Sur son compte Instagram (@florencepugh), où elle partage régulièrement ses coups de cœur mode et ses projets artistiques, l’actrice a accompagné la série de photos d’une légende aussi spontanée que charmante : « Juste un peu plus d’amour pour ce shooting photo parce que gaaahhhh les couleurs sont magnifiques ! Je veux ce chapeau pour promener le chien. Aller acheter du lait. Faire du thé. Aller à des mariages ».

Entre humour, exagération volontaire et amour sincère pour la mode, Florence Pugh fait une fois de plus la démonstration de ce qui la rend unique : un style affirmé, jamais figé, et une personnalité sans filtre, à la fois glamour et accessible.

Une icône mode qui ne suit pas les règles

Depuis ses premières apparitions publiques, Florence Pugh a pris le contre-pied des standards habituels de l’industrie. Elle s’est imposée comme une figure forte de la mode contemporaine, n’hésitant pas à porter des tenues transparentes, des robes fluides sans soutien-gorge, ou encore des silhouettes rétro-futuristes, avec toujours la même énergie : celle de s’habiller pour elle, et non pour plaire.

Ce shooting pour « Who What Wear » illustre à merveille cet état d’esprit. Loin de toute volonté de choquer, c’est une ode à la couleur, à l’expression de soi, et à la liberté d’oser. Florence célèbre la féminité dans toute sa complexité, loin des clichés, en brouillant joyeusement les frontières entre glamour et puissance, humour et sophistication.

Réactions enthousiastes sur les réseaux

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Fans, journalistes et professionnels de la mode ont salué la beauté des clichés, mais aussi l’attitude décomplexée de l’actrice. Beaucoup voient en elle un souffle nouveau dans une industrie encore trop codifiée. Certains commentaires parlent même d’un « moment de mode culte », tant la série incarne à la fois une vision esthétique forte et une posture libre.

Florence Pugh prouve encore une fois que le style ne se mesure pas seulement à la coupe d’un vêtement, mais à l’énergie avec laquelle on le porte. Et dans ce domaine, elle rayonne.