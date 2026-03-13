Troubles alimentaires : à 38 ans, l’actrice américaine Hilary Duff en parle publiquement

Révélée très jeune par la série « Lizzie McGuire », Hilary Duff a grandi sous les projecteurs. Aujourd’hui, l’actrice, auteure-compositrice-interprète, écrivaine, styliste et productrice américaine revient avec davantage de recul sur certaines périodes difficiles de sa jeunesse. Dans plusieurs interviews, elle évoque ouvertement les troubles alimentaires qu’elle a traversés à la fin de son adolescence, expliquant combien la pression liée à l’apparence physique a marqué le début de sa carrière.

Une célébrité précoce et une pression constante

Hilary Duff devient célèbre au début des années 2000 grâce à la série Lizzie McGuire diffusée sur Disney Channel. À cette époque, elle n’est encore qu’une adolescente, mais son image est déjà très médiatisée. Dans un entretien accordé au magazine Women’s Health, l’actrice a évoqué la pression ressentie à cette période : « Quand j’avais environ 17 ou 18 ans, j’étais très mince. C’était horrible. Je n’étais pas bien avec moi-même ». Elle explique également que cette période correspondait à un moment où l’image corporelle des actrices faisait l’objet d’une attention constante dans les médias.

Un contexte marqué par le culte de la minceur

Au début des années 2000, la pression autour de la minceur est particulièrement forte dans l’industrie du divertissement. Les actrices, souvent très jeunes, sont régulièrement confrontées à des attentes liées à leur apparence. Hilary Duff explique que cette période l’a profondément marquée : « J’étais constamment devant les caméras et je pensais que c’était comme ça qu’une actrice devait être ». Les spécialistes rappellent que ces normes irréalistes peuvent contribuer à l’apparition de troubles du comportement alimentaire, qui touchent de nombreuses personnes, en particulier les jeunes femmes.

Un regard plus apaisé aujourd’hui

Avec le temps, Hilary Duff affirme avoir développé un lien plus serein avec son corps. L’actrice explique que plusieurs étapes de sa vie ont contribué à ce changement, notamment la maternité. Elle est aujourd’hui mère de plusieurs enfants et dit avoir progressivement appris à porter un regard différent sur elle-même.

Dans ses interviews, elle souligne également l’importance de prendre soin de sa santé mentale et de se détacher des standards imposés par l’industrie. « Aujourd’hui, je suis fière de mon corps et de ce qu’il a traversé ».

Une prise de parole pour encourager la discussion

En évoquant publiquement cette période de sa vie, Hilary Duff contribue à mettre en lumière les difficultés que peuvent rencontrer certaines célébrités très jeunes. Ces témoignages participent à ouvrir le dialogue sur les troubles alimentaires et sur les pressions liées à l’image corporelle. Selon plusieurs spécialistes, le fait que des personnalités publiques parlent de leur expérience peut aider à réduire la stigmatisation et encourager les personnes concernées à chercher de l’aide.

En résumé, Hilary Duff revient avec franchise sur une période marquée par la pression liée à l’image dans l’industrie du divertissement. En partageant son expérience, l’actrice rappelle l’importance de parler ouvertement de ces sujets et de remettre en question les standards irréalistes qui peuvent peser sur les jeunes artistes.