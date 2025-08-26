Margaret Qualley réinvente une robe culte des 90s avec une modernité désarmante

Fabienne Ba.
@isimostar/Instagram

L’actrice et mannequin américaine Margaret Qualley embrasse les codes de la mode des années 90 lors d’une récente apparition, réinterprétant une mini-robe emblématique avec une modernité désarmante. Son look minimaliste captive autant par sa simplicité que par son raffinement.

Une robe iconique revisitée

Le 13 août 2025 à Los Angeles, Margaret Qualley a choisi de revisiter un classique des années 90 : la mini-robe noire à fines bretelles spaghetti. Cette pièce intemporelle, portée autrefois par les icônes de la décennie, retrouve ses lettres de noblesse grâce à une coupe parfaitement ajustée qui met en valeur la silhouette de l’actrice.

Minimalisme et élégance au service du style

Plutôt que de choisir des accessoires « extravagants », la comédienne opte pour un style épuré. Sandales noires à stilettos, boucles d’oreilles en diamants et un chignon simplement tiré complètent sa tenue. Son maquillage sobre, rehaussé d’un rouge à lèvres délicat, souligne cette harmonie entre discrétion et sophistication.

Un clin d’œil à la mode des années 90, réinventé

Margaret Qualley, ancienne danseuse et muse des podiums, incarne le renouveau de cette esthétique rétro minimaliste. En mêlant nostalgie et contemporanéité, elle prouve que le style des 90s reste une source d’inspiration vivante et adaptée aux tendances actuelles.

Avec cette apparition, l’actrice et mannequin américaine Margaret Qualley confirme ainsi que la mini-robe noire et son allure épurée sont plus que jamais des incontournables de la mode moderne.

« Je veux arrêter de perdre de l’argent » : Kirsten Dunst rêve d’un rôle très rentable
« Une vraie princesse » : cette idole de K-pop rayonne pendant son sport

