« C’est illégal d’être aussi belle » : EmRata enflamme les commentaires avec ce look

@emrata/Instagram

La mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski (EmRata) fait à nouveau parler d’elle, cette fois-ci avec une campagne de dessous qui met en lumière son audace stylistique. À travers des clichés mêlant dentelle, transparence et poses glamour, EmRata incarne parfaitement le modernisme et l’empowerment féminin.

Une campagne où glamour rime avec confort

Pour la marque Lounge, Emily Ratajkowski déploie une sensualité mesurée et élégante. La collection joue sur un subtil équilibre entre allure glamour et confort, avec des modèles en dentelle délicate et des transparences maîtrisées. Entre poses naturelles au lit ou au sol, EmRata affirme un style loin du « too much », tout en restant captivante.

 

L’admiration et la controverse sur les réseaux sociaux

Les fans n’ont pas tari d’éloges, avec des commentaires enthousiastes célébrant à la fois la beauté et la classe d’EmRata. Certains internautes, toujours prompts à critiquer, regrettent toutefois une surexposition ou l’image sexualisée de la mannequin, parfois jugée trop présente dans les médias. EmRata reste cependant fidèle à elle-même, affirmant ses convictions féministes, son authenticité et son engagement à briser les normes.

Une nouvelle facette d’EmRata actrice

Parallèlement à son mannequinat, Emily Ratajkowski renouvelle son parcours d’actrice avec un rôle dans la série Netflix « Too Much », créée par Lena Dunham. Ce nouveau challenge lui offre l’opportunité de présenter une image plus nuancée, enrichissant son identité publique.

En résumé, la mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski (EmRata) confirme sa place de figure moderne, glamour et engagée, capable de mêler avec brio glamour et messages forts.

