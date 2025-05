Ester Expósito enflamme Cannes dans une robe bijou

Au Festival de Cannes 2025, Ester Expósito a captivé tous les regards, le 19 mai. À 25 ans, l’actrice et mannequin espagnole révélée par la série « Élite » a une fois de plus confirmé son statut d’icône de style.

Une robe scintillante, taillée pour les projecteurs

Présente pour la projection du film « Highest 2 Lowest » de Spike Lee, elle a foulé le tapis rouge dans une robe bijou au décolleté spectaculaire, offrant un parfait équilibre entre glamour et élégance. Cette tenue choisie par Ester Expósito pour cette montée des marches n’a laissé personne indifférent. Longue, ajustée et de teinte grise, la robe épousait parfaitement ses courbes. Ce sont surtout ses ornements en diamants qui ont marqué les esprits. Le tissu, finement travaillé, reflétait les flashs des photographes à chaque pas, créant un effet visuel à la fois chic et saisissant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FCC Daily (@fccdaily)

Un style tout en subtilité

Malgré l’éclat de sa robe, l’actrice a opté pour une mise en beauté sobre et efficace. Côté bijoux, une simple bague ornait son doigt, preuve qu’un détail bien choisi peut suffire à sublimer un look. Son maquillage, discret et naturel, relevait le teint tout en préservant une fraîcheur authentique. Le contraste entre l’opulence de la robe et la retenue des accessoires témoignait d’un sens aigu de l’équilibre stylistique.

Avant le tapis rouge, un bain de foule improvisé

Quelques heures avant l’événement, Ester Expósito s’était déjà attirée l’attention du public en sortant de l’hôtel Martinez. Vêtue d’une robe longue crème au tombé fluide, elle avait provoqué un véritable attroupement de fans et de photographes. Une entrée en matière réussie, qui annonçait déjà une soirée haute en style.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion videographer / photographer | Paris (@loguiso)

Des choix stylistiques affirmés

Interrogée par le média Numéro, Ester Expósito s’est confiée sur son approche de la mode. Elle y révèle faire entièrement confiance à ses stylistes, tout en cherchant à exprimer sa personnalité à travers les détails. Parmi ses tenues marquantes, elle évoque notamment une robe Versace portée lors des Prix Platino, rappelant celle affichée à Cannes : tons métallisés, coupe ajustée, décolleté géométrique. « Ni trop simple, ni trop compliqué », disait-elle, résumant une esthétique bien à elle.

Une présence remarquée aux côtés des plus grandes

En cette 78e édition du Festival de Cannes, où les looks ont rivalisé de créativité, Ester Expósito a su tirer son épingle du jeu. Face à des figures confirmées comme Eva Longoria, Carla Bruni ou Isabelle Huppert, elle s’est imposée comme une star montante, prête à écrire sa propre histoire sur le tapis rouge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ester 🌙 (@ester_exposito)

À Cannes, chaque détail compte. Et Ester Expósito l’a bien compris. En alliant sophistication et discrétion dans une robe bijou étincelante, elle a prouvé qu’elle maîtrisait l’art de captiver sans jamais en faire trop. Son passage sur la Croisette n’était pas seulement une apparition remarquée : c’était une déclaration de style.